Es noticia
LOTERÍA NAVIDAD

¿Cómo puedo cobrar un décimo de Navidad por Bizum si es compartido?

🔴 Sigue en Directo el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Apuestas con Bizum desde el móvil rodeado de dinero

Apuestas con Bizum desde el móvil rodeado de dinero / IGAMING

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Al fin. Ha llegado el momento más esperado del año: el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025, donde se han repartido un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado, debido a que se repartieron 2.702 millones. Todo el mundo sueña en tener entre sus manos 'El Gordo', aunque la mayoría se conforma con otro de los premios.

Todas aquellas personas afortunadas, en el día de hoy, en la Lotería de Navidad podrán cobrar directamente el décimo en cualquier punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado si son premios inferiores a 2.000 euros, y lo podrán hacer a través del móvil y sin necesidad de efectivo.

No obstante, en el caso de querer recibir el premio a través de Bizum, se debe entrar en la aplicación del banco, acceder al aprtado de Bizum y generar un código QR. Después de seguir estos pasos, es necesario mostrar el código al personal de la administración de Lotería para que lo escaneen y validar el pago.

En el caso de que la persona haya comprado el número del Sorteo Extraordinario de Navidad de forma online, el importe del premio se ingresa de forma automática en la cuenta del usuario y no tendrá que realizar ningún tipo de operación.

Lotería de Navidad 2025.

Lotería de Navidad 2025. / EDUARDO PARRA

El contexto cambia si el premio es superior a 2.000 euros, ya que deben cobrarse en una entidad bancaria autorizada y nunca mediante implicaciones de pago instantáneo.

Puedes seguir en directo la emisión de la Lotería de Navidad desde SPORT.es, donde iremos contando minuto a minuto todo lo que sucede en el Teatro Real y todos los décimos premiados. ¡Os esperamos!

