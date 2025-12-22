¿Dónde se cobra El Gordo de la Lotería de Navidad?

Todo el mundo sueña con 'El Gordo' en esta nueva edición del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025. El sorteo reparte un total de 2.777 millones de euros, y el primer premio está dotado con 400.000 euros al décimo. Las probabilidades de ganar son mínimas, concretamente 1 de cada 100.000, aunque la ilusión siempre está intacta.

Si eres uno de los afortunados debes saber dónde se cobran todos los premios de la Lotería de Navidad. La cantidad de dinero ganada determina el lugar al que debes acudir para iniciar el proceso de pago.

Si el premio es inferior a 2.000 euros por cada décimo, la gestión es coser y cantar, pues has de acudir a cualquiera administración de lotería. Además, pueden darte el premio en efectivo o a través de Bizum.

En el caso de que hayas ganado más de 2.000 euros, no puedes cobrar el premio en una de las 11.000 administraciones de lotería repartidas por toda la península ibérica. En esta edición, los bancos designados y autorizados para gestionar los premios mayores son exclusivamente BBVA y CaixaBank.

Lotería de Navidad 2025. / Eduardo Parra

El motivo principal es que estas instituciones cuentan con los protocolos necesarios para realizar la identificación de los ganadores. Al momento de cobrar el premio, debes ir a la sucursal bancaria con el DNI en vigor y el décimo original. La operación no supondrá ningún cobro de comisiones o gastos adicionales por el servicio.

¿Cuándo es la fecha límite para cobrar el décimo?

La fecha límite para cobrar los premios de la Lotería de Navidad es en el mes de marzo de 2026, pues ya se habrá cumplido el plazo de tres meses establecido desde el día siguiente de la celebración del sorteo. Si te olvidas, el dinero va directo al Tesoro Público.