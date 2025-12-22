Caos e incertidumbre en la cola del Teatro Real para ver la Lotería de Navidad: "Hemos ido a pelearnos"

Máxima tensión a las afueras del Teatro Real de Madrid. Según se ha podido conocer gracias a 'Libertad Digital', 90 personas se han colado para acceder al Sorteo Extraordinario de Navidad, que repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios.

"Se han vivido momentos de trifulca con policía", explicaba una persona que esperaba entrar al Teatro Real de Madrid. Otra de las presentes comunicaba que "ha habido un poco de mal rollo".

Ambas personas llevaban toda la noche en la calle para poder acceder con total tranquilidad, pero se han visto afectadas por estas 90 personas que se han colado por la cara, nunca mejor dicho.

Otra de las quejas era que muchas personas dejaban colarse a otras para poder entrar, algo que no consideraban justo.

Los afectados no se han quedado parados y han actuado: "Hemos juntado a todo el mundo y hemos ido a pelearnos. Ha sido una revolución y encima ha venido la policía y nos ha dado la razón".

¿Cómo se puede acceder al Teatro Real de Madrid?

Muchas personas no se quieren perder la oportunidad de ver en directo el sorteo de la Lotería de Navidad desde el Teatro Real de Madrid. Además, la venta de entradas para acudir como público no existe, debido a que es totalmente gratuita.

El aforo en el Teatro Real de Madrid es de 1.746 personas, aunque solamente habrá capacidad para unas 600 en el patio de butacas. Esto se debe a que los palcos superiores están reservados.

Puedes seguir en directo la emisión de la Lotería de Navidad desde SPORT.es, donde iremos contando minuto a minuto todo lo que sucede en el Teatro Real y todos los décimos premiados. ¡Os esperamos!