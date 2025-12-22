Quién es Blanca Benlloch: La presentadora del sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El día 22 de diciembre es el inicio de la Navidad para muchas personas, en concreto para todas aquellas que compren un número de la Lotería de Navidad, que además destinan la mañana a estar pendientes de la televisión para saber si han sido los agraciados con el premio de 400.000 euros al décimo.

Una de las principales encargadas de repartir la alegría juntamente con los niños de San Ildefonso es una de las presentadoras de la 1, la valenciana Blanca Benlloch, quien tiene una curiosa historia personal en la que ha sabido combinar sus cualidades multifacéticas.

Una vida dedicada a la comunicación

Nacida en 1979 en Vila-real, cuando era pequeña, aun en el colegio "mientras las niñas de mi edad jugaban con muñecas, yo estaba grabando todos los programas de variedades", explica en su página web, para explicarlos en el patio. Sin embargo, sus primeros pasos en el ámbito profesional no se encuentran en el mundo de la comunicación, sino en el de la educación, siendo profesora de lengua y literatura.

En el sector periodístico, empezó su carrera en medios escritos antes de pasar a la radio, en la Cadena COPE y en la Cadena 100. En esa época, se fogueó en la presentación de los informativos de la televisión local de Castellón, tarea que desempeñó durante dos años, incluso antes de licenciarse en Periodismo por la Universidad San Pablo Ceu, en Valencia.

Por aquel entonces, compaginaba sus funciones en la televisión con trabajos de imagen y modelaje para diferentes firmas de costura y belleza, así como campañas de publicidad en catálogos y anuncios en la televisión a nivel nacional e internacional.

Además, colaboró en algunas de las pasarelas nacionales más importantes en España, como la Moda del Carmen en Valencia, la Cibeles en Madrid y la Gaudí en Barcelona, que le valió para conseguir el Premio Protagonistas a la modelo revelación del año 2004.

Más tarde, dio el saltó a la televisión autonómica Canal 9. Allí, explotó sus cualidades comunicativas haciéndose cargo del 'talk show' 'La vida va', aunque también formó parte de formatos como 'En línea', 'Matí, matí' y 'A la fresca'.

Por aquel entonces, tuvo la ocasión de presentar diversos eventos importantes, como el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, la Gala presentación de la America's Cup, la Gala del deporte, el Festival de Cine de Peñíscola, el Carnaval de Vinaroz o las Fallas de Valencia, para la cadena autonómica. Allí presentó también uno de los eventos más destacados del año, las Campanadas del año 2005.

Más tarde, entro en la plantilla de 'España Directo' de TVE, cadena en la que todavía trabaja. Desde 2014 es la encargada de la presentación de la lotería en la televisión pública, como el sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra este 22 de diciembre.