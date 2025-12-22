Barcelona, la segunda ciudad más afortunada de España en la Lotería de Navidad

Ya está en marcha el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025. Todos sueñan con tener entre sus manos 'El Gordo', que está dotado en 400.000 euros por décimo. En total, se repartirán más de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2024, pues se repartieron un total de 2.702 millones.

Una de las comunidades autónomas que más dinero se gasta en el Sorteo de Navidad de 2025 ha sido Catalunya, donde se estima un gasto de 458,4 millones de euros, lo que equivale a un gasto medio por habitante de 57,06 euros. El territorio catalán está únicamente por detrás de Madrid y Andalucía.

La ciudad más importante de Catalunya es Barcelona, donde ha caído hasta en 44 ocasiones 'El Gordo' desde 1817. En esta nueva edición del Sorteo de Navidad, ha habido un gasto medio por habitante de 60,40 euros.

En Tarragona también han apostado fuerte con la Lotería de Navidad, ya que se ha registrado un gasto medio por habitante de 53,20 euros. La ilusión sigue intacta, a pesar de que únicamente ha tocado cuatro veces 'El Gordo'.

En la localidad de Girona ha habido un gasto medio de 53,20 euros. En esta ciudad de Catalunya, 'El Gordo' ha salido hasta en cinco ocasiones. Sueñan con volver a repetir la hazaña y conseguir el primer premio en este 2025.

En Lleida, cada habitante se ha gastado una media de 50,85 euros para la Lotería de Navidad de 2025. El municipio es conocido por la administración de La Bruixa d'Or, donde ha tocado 'El Gordo' en cuatro ocasiones.

El lotero de La Bruixa d'Or de Sort, Xavier Gabriel / EFE

¿Cuál es la ciudad en la que más veces ha salido 'El Gordo'?

La ciudad donde más veces ha salido 'El Gordo' ha sido en la capital de España, Madrid, hasta en 84 ocasiones. También, es donde más números de la Lotería de Navidad se juegan.

Una de las administraciones más famosas de la ciudad madrileña es la de 'Doña Manolita', ya que han tenido la fortuna de sacar siete veces el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad desde 1971.