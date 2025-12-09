Ni Barcelona ni Madrid: Este es el sitio de España donde más Lotería de Navidad se vende

Quedan dos semanas para la Lotería de Navidad. El próximo lunes, 22 de diciembre, se celebrará el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025. En los últimos días, miles de españoles se han aproximado a las administraciones para hacerse con un décimo.

Como es habitual, Madrid y Barcelona son las ciudades de España donde más décimos se venden. En este sentido, la capital madrileña alcanza los 528.227.740 millones de euros en ventas, es decir, 78 euros por jugador.

En pleno centro de Madrid, destaca la administración de Doña Manolita. Por su parte, Barcelona acumula 283.975.580 millones de euros vendidos, llegando a los 49 euros por jugador.

A continuación, completan la clasificación de provincias: Valencia (203.382.960 millones de euros), Alicante (143.326.900 millones de euros), Vizcaya (109.150.960 millones de euros) y Asturias (106.908.760 millones de euros).

No obstante, ninguna de las ciudades más pobladas del país lidera la clasificación de consignación de lotería por habitantes. Según los datos publicados por Loterías y Apuestas del Estado en 2023, la provincia que lidera el listado se encuentra en Castilla y León.

Hablamos de Soria, que presenta una media de 285,04 euros por habitante en consignación de décimos de Lotería de Navidad. De hecho, hasta la cuarta posición, todas las provincias del ranking pertenecen a la misma comunidad autónoma.

En segundo lugar se encuentra Palencia, con una media de 145,39 euros por ciudadano. Seguidamente, está Burgos, con 141,75 euros de media. Fuera del podio está Segovia, con 133,73 euros por habitante.

Al final del listado aparecen Ceuta y Melilla. En este caso, la consignación por residente es de 18,55 y 16,75 euros, respectivamente. Estos importes, inferiores al valor del décimo (20 euros), indican la poca participación en las ciudades autónomas.