Sergio Ramos la vuelve a liar: la 'amenaza' en su penalti

Sergio Ramos es un tipo que deja huella allá donde va. Un profesional de la cabeza a los pies, con un currículum envidiable y una capacidad de liderazgo brutal. Pero a quien en alguna que otra ocasión se le han cruzado los cables y dejado imágenes para el recuerdo. Tras algo más de seis meses 'en el paro', poniéndose a tono para cuando volviera a defender los colores de un nuevo club, el camero hizo las maletas y emprendió una aventura en México, en Rayados de Monterrey, plantel en el que ya militaban Sergio Canales, Lucas Ocampos o Óliver Torres.

Su aventura mexicana no empezaría del todo bien. Firmó el pasado 2 de febrero, pero no debutó hasta el 22, en el triunfo ante San Luis (3-1). No fue convocado ante el Mazatlán, pero se estrenó como goleador en el siguiente encuentro, contra el Santos Laguna (4-1), anotando el segundo tanto del equipo, cabeceando un centro de Canales. No 'conforme' con ello, repitió la próxima semana, esta vez en un duelo ante Cruz Azul que terminó en empate (1-1).

Sergio Ramos celebra su segundo gol con Monterrey / @Rayados

Llegar y besar el santo, lo suyo. Siendo decisivo - en ambas áreas - nada más llegar. Eso sí, en la jornada siguiente de la Clausura, contra Pumas, vivió la primera expulsión con la camiseta de Rayados. Tras tan solo cinco partidos. Vio una tarjeta roja muy clara tras cometer una patada por detrás a un rival cuando el balón ya había salido por línea de banda.

Se exponía a un durísimo - pero improbable - castigo, cabía la posibilidad de que le cayeran hasta 15 partidos de sanción, según el reglamento del torneo Clausura de la Liga MX. Cuando el partido entró en el tiempo de descuento, el zaguero propinó una fea patada a Guillermo Martínez cuando el balón no estaba ni siquiera en disputa. De hecho, incluso mereció ver antes más tarjetas, protagonizando acciones al límite del reglamento.

Sergio Ramos marcó de penalti en un Clásico Regio / @Rayados

"NO ME IBA A IR DE ESTA LIGA SIN UNA ROJA"

Ramos se dio el lujo de ironizar respecto a lo ocurrido, con su mensaje en su cuenta de 'X' tras el encuentro: "Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja". "Me parece que el central de ellos (Ramos) tiene que estar afuera al minuto 20. Más allá de que se llame como se llame, tiene que ser ejemplo. Si eso lo hubiera hecho uno de nuestro país, seguro estaría fuera en el 20", denunció el técnico de Pumas, Efraín Juárez.

Sergio Ramos vio su primera roja con Rayados / X

Y se conoció, un par de días después, cuál era la resolución de la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana: un partido de suspensión. De hecho, dicho organismo afirmó que debió haber visto tarjeta en el minuto 20 por juego agresivo.

UN PENALTI CON 'PIQUE'

Pues el camero sigue haciendo de las suyas allí en México. Con 0-0 en el marcador, en el partido disputado el sábado ante Tigres, el colegiado señaló un penalti a favor del Monterrey por falta de Diego Lainez. Sergio Ramos ni titubeó y se adueñó del balón. Iba a lanzar esa pena máxima. Y Guzmán, guardameta rival, consciente de ello, hizo todo lo posible por distraerle, llegando a ponerse de espaldas al capitán de Rayados.

Unos movimientos que causaron el efecto contrario al deseado, pues Ramos respondió con el gesto de que iba a tirar el penalti a lo Panenka. Eso sí, no lo lanzó así y ajustó el balón al palo izquierdo con un golpeo seco. Lo celebró tocándose la oreja y señalando su nombre y dorsal. Cuarta diana en siete partidos. Se dice pronto. Un tanto que sirvió de poco a un Monterrey que vio como Córdova marcó el gol del empate e Ibáñez culminó la remontada en el 95'.