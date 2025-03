¡Oficial! Sergio Ramos, sancionado con un partido

La aventura de Sergio Ramos por México empezaría con ciertas 'turbulencias'. El pasado domingo vivió la primera expulsión en la liga mexicana, en el encuentro que Rayados ganó a Pumas (1-3), viendo una tarjeta roja muy clara tras una patada por detrás a un rival cuando el balón ya había salido por línea de banda. Y se exponía a un durísimo castigo, pues cabía la posibilidad de que fuera sancionado hasta 15 partidos, según el reglamento del torneo Clausura de la Liga MX.

Cuando el partido entró en el tiempo de descuento, el zaguero propinó una fea patada a Guillermo Martínez cuando el balón no estaba ni siquiera en disputa. "Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja", ironizó el capitán de los Rayados en su cuenta de 'X', horas después de ver la primera tarjeta roja en su nuevo club. De hecho, incluso había merecido ver antes más tarjetas, protagonizando acciones al límite del reglamento.

"Me parece que el central de ellos (Ramos) tiene que estar afuera al minuto 20. Más allá de que se llame como se llame, tiene que ser ejemplo. Si eso lo hubiera hecho uno de nuestro país, seguro estaría fuera en el 20", respondió el técnico de Pumas, Efraín Juárez.

Pues bien, un par de días después, ya se conoce cuál es la resolución de la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana: un partido de suspensión. Una sanción menor, comparada con esos 15 partidos a los que se exponía el camero. La comisión disciplinaria de la competición indicó que debió haber visto tarjeta en el minuto 20 por juego agresivo.

2-2. A Monterrey no le bastaron los goles de Canales y Ramos / Agencias

"Existió un error arbitral al no señalar la conducta violenta del jugador 93 (Ramos) de Monterrey sobre el jugador 2 de Pumas (Bennevendo), que ameritaba la expulsión; se ratificó la expulsión del jugador 93 del Monterrey por dar una patada al jugador 9 de Pumas (Martínez), cuando ya no estaba en juego el balón", reza el comunicado de la Federación Mexicana.

Sergio Ramos cumplirá 39 años el próximo 30 de marzo, pero lamentablemente no podrá celebrarlo sobre un terreno de juego con Rayados el día 29, cuando el equipo recibirá al Tijuana. De esta forma, reaparecerá el 5 de abril, en el duelo ante Chivas de Guadalajara.