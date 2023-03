Will Still y una multa de 425.000 euros por entrenar a ritmo de récord

El Stade de Reims encajó la primera derrota en Ligue 1 con Will Still en los banquillos... ¡17 partidos después! El entrenador más joven de las cinco grandes ligas no cuenta con licencia de entrenador y su equipo debe pagar una multa de 25.000 euros cada partido

El Stade de Reims puso fin a la histórica racha de imbatibilidad en la Ligue 1 tras caer este domingo en casa contra el Olympique de Marsella. Will Still, el entrenador más joven de las cinco grandes ligas, conoció la derrota por primera vez después de 17 jornadas, una histórica racha por la que el Reims debe pagar 25.000 euros de multa cada vez que el belga dirige a su equipo.

El pasado 13 de octubre, cuando el Reims decidió cesar a Óscar García como técnico por los malos resultados, su joven asistente Will Still ocupó el cargo como entrenador. Desde entonces, el histórico club francés ha acumulado una racha de 19 partidos invicto, 17 bajo su dirección que le han servido para alejarse de los puestos de descenso.

A pesar de la histórica racha, el Stade de Reims sigue teniendo un grave problema cada vez que Will Still se sienta en los banquillos, un contratiempo en forma de 25.000 euros de multa por cada partido que el belga dirige a su equipo. Y es que Will Still ejerce como técnico profesional... sin licencia.

Es por este motivo que el Stade de Reims debe pagar una multa por cada encuentro que su entrenador dirige al equipo. Por ahora, la suma que ha tenido que pagar el conjunto francés por tener a Will Still en los banquillos asciende a 425.000 euros, cerca de medio millón por un entrenador que compagina su tarea como técnico a la vez que estudia para sacarse la licencia de entrenador UEFA PRO.

Sin embargo, los impactantes resultados del equipo avalan, por ahora, la gestión del joven entrenador. Y es que Will Still estudia para obtener la licencia a la vez que dirige al Stade de Reims en la Ligue 1, todo un reto para un entrenador que aun se encuentra en etapa de formación como técnico profesional.