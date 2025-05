Vía libre para el PSG: el Reims puede 'renunciar' a la final de Copa

El Paris Saint-Germain empezó a dibujar su camino hacia el triplete con la conquista de su decimotercera Liga a principios de abril. El equipo de Luis Enrique, clasificado para la final de la Copa de Francia, debía demostrar su poderío en Europa para seguir optando a la importante hazaña, y lo consiguió eliminando al Arsenal en las semifinales de la Champions League. Ahora está a solo dos partidos de hacer historia.

El primero de ellos lo disputará el próximo 24 de mayo contra el Stade Reims en Saint-Denis. Un partido que ha despertado bastante polémica por la situación del equipo dirigido por Samba Diawara y sus últimas declaraciones.

El camino de los parisinos fue plácido hasta la final del torneo. Por el camino eliminaron a Lens, Le Mans, Espaly, Stade Briochin y Dunkerque. La gran mayoría fueron eliminatorias contra rivales muy inferiores y de categorías menores, por lo que el rendimiento del PSG en el resto de competiciones no se ha visto mermado. Más bien lo contrario, ya que Luis Enrique ha podido utilizar a futbolistas menos habituales en estos encuentros.

El Reims, a un partido del descenso

En el caso del Stade Reims, que ha superado a Mutzig, Mónaco, Bourgoin Jallieu, Angers y Cannes hasta llegar a la final, sí ha "pagado" su aventura copera con un mal rendimiento en liga que le ha dejado en una situación muy comprometida: decimosextos con 33 puntos, se jugarán la permanencia en el playoff contra el Metz, tercer clasificado de la Ligue 2.

El PSG logró mantener con vida el invicto en Ligue 1 frente al Reims / Reuters

El problema es que el crucial partido por la permanencia en la élite del fútbol francés se disputa cinco días después de la final de Copa, y en el mismo escenario: Saint-Denis. Ante esta tesitura, se espera que el Stade Reims "renuncie" a dicha final para centrar todos sus esfuerzos en el objetivo real del club: mantenerse en Primera.

No es que no quiera jugar la final, pero tiene un sabor amargo Yehvann Diouf — Portero del Stade Reims

El entrenador, Samba Diawara, dejó claro en rueda de prensa que la final de Copa no tiene importancia y que la prioridad del club es seguir en la Ligue 1. Yehvann Diouf, portero titular del equipo, declaró que “será difícil concentrarse en la final”. “No es que no quiera jugarla, pero tiene un sabor amargo”, añadió.

La situación es inédita en Francia: nunca antes un finalista de la Copa había tenido que afrontar el playoff de descenso en la Ligue 1. Un escenario que beneficia claramente al PSG, que, además de tener el título muy cerca, podrá ahorrarse esfuerzos de cara a la final de la Champions League contra el Inter de Milán, el próximo 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.