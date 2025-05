Última llamada para Umtiti

Un año y cuatro meses desaparecido en combate. Toda una eternidad. Seguramente, más de uno se había olvidado de que Samuel Umtiti militaba en las filas del LOSC Lille. Hasta hace relativamente poco, nadie sabía nada de él. El último 'update' del club norteño había sido en agosto, cuando notificó que el zaguero tuvo una pequeña intervención en la rodilla "para ganar latitud". Estaba más cerca de una hipotética retirada que de volver a enfundarse la camiseta de 'Les Dogues', pero, imprevisiblemente, en febrero vería cierta luz al final del túnel.

Punto de inflexión, ese adiós azulgrana en verano de 2022. Zurdo, con un físico privilegiado y tácticamente dotado, se convirtió en un central 'top', del ideario del FC Barcelona. Un acierto en los despachos por allá en 2016, cuando el nacido en Yaoundé (Camerún) despuntó en el Olympique de Lyon. Todo fue muy rápido. Que tocara el cielo con Francia en el Mundial de Rusia 2018 pasaría tremenda factura.

Umtiti y Xavi, en una imagen de archivo / FCB

Renovado hasta 2023 unas semanas antes de la cita mundialista para eliminar esa cláusula de 'solo' 60 millones de euros y adquirir una de 500 'kilos', pero incapaz de desprenderse de esos problemas de rodilla que tanta mella hicieron a lo largo de su segundo año en Can Barça, forzó para cumplir su sueño e ir a Rusia. Y todo se vino abajo.

Umtiti debutó como titular con la camiseta del Lille / LILLE OSC

RUSIA 2018 LO CAMBIÓ TODO

Un calvario sin fin. Irregularidad, de lesión en lesión... hasta el punto de no ser ni la sombra de lo que un día fue. En la ventana estival de 2022, tras varias negativas, se marchó prestado al Lecce. Tuvo un pequeño resurgir, cargando con una gran cantidad de partidos a sus espaldas, algo que no sucedía desde la 2017/18.

Umtiti y Dembélé junto a la Copa del Mundo / Agencias

Regresó a su querida Francia. Se desvinculó completamente del Barça y puso rumbo al Lille. Su idea no era otra que la de mantener viva esa 'llama' que se encendió en el sur de Italia. Pero nada saldría a pedir de boca. Tras jugar algún que otro partido en septiembre de 2023, se lesionó de la rodilla en invierno y, hasta agosto de 2024, el club no dio señales de vida.

CONVOCADO TRAS AÑO Y MEDIO EN LA SOMBRA

Sonaban rumores sobre una posible retirada, pero nada más lejos de la realidad. El fútbol le debía una segunda oportunidad. 'Big Sam' reapareció en los entrenamientos del Lille hará cuestión de un par de semanas y sorprendió a la plantilla con su óptimo estado físico y convenció, a su vez, a Bruno Genesio para que contara con él para sustituir al sancionado Diakité de cara a la visita del Marsella.

Umtiti, en un entrenamiento reciente con el Lille / @losclive

Se intuía que no jugaría - y no jugó -, pero que volviera a formar parte de una convocatoria era una noticia fulgurante. Y repitió ante el Brest. Solo resta una jornada para que la Ligue 1 llegue a su fin, contra el Stade Reims, y, salvo sorpresa, Umtiti volverá a ver el partido desde el banquillo. No goza de ritmo competitivo, tras casi año y medio en el dique seco.

¿Y AHORA QUÉ?

Su contrato expira el próximo 30 de junio y apenas ha podido disputar 13 encuentros oficiales con el Lille. Su última aparición fue en un duelo de la Coupe de France en enero de 2024 ante el Racing Club de France, equipo de la quinta categoría nacional. Está por ver dónde acaba 'Big Sam'.