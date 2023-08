El Rennes, líder de la Ligue 1; el portero Lafont, en el hospital

El guardameta chocó con Aboukhal y tuvo que ser trasladado en ambulancia El Mónaco también ganó con dos goles de Ben Yedder, investigado por violación

Entre el empate a nada del París Saint Germain (0-0), la derrota del Lens (3-2) y el triunfo sufrido del Marsella (2-1), el Rennes goleó 5-1 al Metz para tomar el liderato de la primera jornada de la liga francesa, con el susto del portero del Nantes, Alban Lafont, trasladado al hospital consciente para exámenes médicos tras sufrir un golpe en las costillas y las cervicales.

En el minuto 68, en la jugada del 1-1 para el Toulouse, su exequipo y que después venció por 1-2, el guardameta del Nantes, de 24 años e internacional francés en todas las categorías inferiores, chocó con Zakaria Aboukhlal, fue atendido en el suelo durante unos minutos, retirado en camilla del terreno de juego y después rumbo al hospital para ser sometido a un reconocimiento y pruebas para determinar el alcance de su lesión.

"Lafont está en el hospital. Todavía no tengo noticias. He oído hablar de costillas o incluso cervicales", explicó su entrenador, Pierre Aristuy, al término del encuentro, a la espera de los resultados. El Nantes no ha emitido aún ningún nuevo parte médico sobre el portero, que siempre estuvo consciente sobre el campo después del golpe.

A falta del duelo de esta noche entre el Estrasburgo y el Lyon, el Rennes es el líder provisional de la tabla. Sus cinco tantos al Metz son inigualables en la primera cita. Nadie lo preveía al final del primer tiempo. Arnaud Kalimuendo había marcado el 1-0 en el minuto 19, pero también había respondido con el 1-1 Youssef Maziz instantes después para dejar todo como estaba, con el empate, cuando llegó el descanso del enfrentamiento.

La eficacia en la segunda mitad disparó al Rennes: Amine Gouiri marcó el 2-1 en el minuto 50, Jeremy Doku hizo el 3-1 en el 66 e Ibrahim Salah logró el 'doblete' entre el 86 y el 93 para redondear el triunfo hasta el 5-1.

CIEN GOLES DE BEN YEDDER Y LA SEGUNDA PLAZA DEL MÓNACO

La segunda plaza es del Mónaco. No ganaba un partido con el primer gol en contra en la Ligue 1 desde el pasado diciembre, hasta este domingo, cuando se repuso del 1-0 del Clermont antes del descanso, primero con el 1-1 de Vanderson y después con el 1-2 de Wissam Ben Yedder, justo en la semana en la que fue noticia por su investigación por violación.

El atacante repitió después, superada la hora del duelo, cuando el Clermont había nivelado el marcador con el 2-2, para relanzar la victoria del Mónaco, sentenciada en el tiempo añadido por Maghnes Akliouche.

Ben Yedder ha marcado ya cien goles con el Mónaco en 168 partidos, con los dos tantos de este domingo. Treinta de ellos han sido de penalti.

EL LENS PIERDE UN PARTIDO GANADO

En cambio, el Lens fue derrotado. El gol de penalti en el minuto 87 de Romain Del Castillo culminó la remontada del Brest (3-2). También el golpetazo del subcampeón de la pasada edición del torneo, que entró en la competición con un 0-2 a su favor a toda velocidad reducido a la nada entre el final del primer tiempo y el segundo.

Primero, Florián Sotoca, en el minuto 10, y después el colombiano Deiver Machado, en el 22, marcaron una diferencia de 0-2 que parecía definitiva.

No lo fue. Al borde del descanso, Del Castillo anotó el 2-1 de penalti. Ya en la segunda parte, en el 56, Kenny Lala tras un rechace en un saque de esquina, marcó el 2-2 y Del Castillo repitió desde los once metros con el 3-2, ya en el 87, cuando el Lens ya jugaba en inferioridad por la expulsión minutos antes de Adrien Tomasson.

El empate del domingo fue entre el Montpellier y el Le Havre (2-2). En el minuto 90, Samuel Grandsir dio la igualada al segundo con un potente disparo que superó a Benjamin Lecomte, exportero del Atlético de Madrid y del Espanyol. Entonces ya sentía suya la victoria el Montpellier, con el doblete de Akor Adams en dos minutos, entre el 58 y el 60, con el que levantó el 0-1 notado por Gautier Lloris en los primeros instantes del encuentro.