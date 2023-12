El PSG, a por la séptima victoria liguera seguida

El conjunto parisino es el líder de la Ligue 1 gracias a sus 6 triunfos consecutivos Se enfrentan al Le Havre, el equipo menos goleador del campeonato

El PSG abre la jornada dominical de la Ligue 1 visitando a Le Havre en el Stade Océane. Los de Luis Enrique quieren seguir con la buena dinámica para continuar estando en lo más alto de la tabla clasificatoria.

El conjunto parisino llega a este duelo tras conseguir un empate muy polémico en Champions frente al Newcastle, en un partido donde tuvieron muchísimas ocasiones pero faltó acierto. Ahora, con la Champions aparcada, se centran en la competición doméstica donde útlimamente se están mostrando intratables.

El PSG lleva 6 triunfos consecutivos y 7 victorias en los últimos 8 encuentros. Esta magnífica racha ha eclipsado el irregular inicio de temporada, y les ha aupado al liderato de la liga, aunque el Niza no ha dado su brazo a torcer todavía.

Fuera de casa los de Luis Enrique están dando una buena imagen y muestra de ello es que no pierden en liga desde febrero (10 victorias y 3 empates) y esperan seguir aumentando la racha ante el recién ascendido Le Havre al que le falta gol. El conjunto de Elsner es el equipo menos goleador de la competición y solo ha marcado en uno de sus últimos 6 partidos.

Pese a esa falta notable de gol, Le Havre no está pasando apuros y se encuntra a solo 3 puntos de los puestos europeos. No obstante, contra el PSG no le va tan bien. El balance respecto al cuadro parisino es de cinco derrotas en los cinco partidos que han jugado, aunque eso sí, todas fueron en la década de los 2000.

Para este duelo Mbappé volverá a ser el gran protagonista del ataque de Paris Saint-Germain, y presumiblemente estará acompañado por Dembélé, que poco a poco va recuperando su mejor nivel, y por Kolo Muani.