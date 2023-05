PSG: 100 millones para acompañar a Mbappé

El conjunto parisino ya está pensando en el posible futuro sin Messi ni Neymar, barajando opciones como Harry Kane o Victor Osimhen, dos nueves puros Aunque las prioridades de la cúpula encabezada por Luis Campos sean estos dos nombres, también existe una opción menos costosa como el francés Kolo Muani

Los movimientos en las oficinas del Parque de los Príncipes ya han empezado. Con las sonadas posibles marchas de Leo Messi y Neymar Jr, la cúpula deportiva del París Saint-Germain ya se ha puesto manos a la obra para tratar de buscar sustitutos de garantías. La prioridad es encontrar el perfil de un '9' referencia, aunque también se barajan otras opciones.

Partiendo de la base que a Kylian Mbappé no le gusta jugar de delantero centro, no quedan opciones en la plantilla actual para poder rellenar los huecos. Hugo Ekitiké es el único nueve que tiene el PSG, pero fue fichado en el pasado mercado de verano como tercera opción, después de no conseguir las incorporaciones de Lewandowski o Scamacca, y el rendimiento que ha dado no ha sido suficiente como para confiar en él en el once titular.

La lista que maneja Luis Campos y la dirección deportiva del club parisino se centra, pues, en encontrar a un '9' que sirva de complemento al astro francés, que podrá ocupar así la posición de extremo izquierdo. Nombres propios hay, como lo son Harry Kane (Tottenham), que termina contrato en junio de 2024, o Victor Osimhen (Nápoles), que lo finaliza un año después.

Ambas opciones son buenas teniendo en cuenta el rendimiento a lo largo de estas últimas temporadas. Sin embargo, el precio que ponen sus respectivos clubes es alto, puesto que serían operaciones que llegarían a los 100 millones de euros. Nasser Al-Khelaïfi está dispuesto a todo para que Mbappé se quede un par de temporadas más, y desde el club se cree que con un fichaje de tal calibre se podría convencer al nacido en Bondy para ampliar su contrato hasta 2025.

En caso de que las operaciones no fluctúen, hay dos balas en la recámara: Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) y Bernardo Silva (Manchester City). Aunque este último no sea un '9' referencia, en Catar hace tiempo que sueñan con él, y Luis Campos lo conoce a la perfección de su etapa en el Mónaco.

Sea como sea, de momento el PSG se tiene que centrar en conseguir el título liguero, que podría hacerlo de forma matemática este domingo ante el Auxerre si mejora el resultado de su máximo perseguidor, un Lens que no se da por vencido. Con el título bajo el brazo, los rouge-et-blue ya empezarán a pensar en el tan ansiado '9'.