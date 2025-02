El presidente del Marsella, interrogado por hablar de "corrupción" en el arbitraje francés

No todas las quejas contra los arbitrajes acaban saliendo 'gratis', como es el caso del presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria. El español, que aseguró que había "corrupción" en el fútbol francés tras un arbitraje que consideró perjudicial para su equipo, ha sido llamado a declarar ante la Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) gala.

El dirigente marsellés se 'desató' en el estadio del Auxerre tras perder por 3-0 con un jugador de su equipo expulsado, con frases como "auténtica corrupción" o “la liga francesa es un campeonato de mierda. Si el Marsella tiene una proposición de la Superliga, nos vamos ahora mismo”.

Longoria también aseguró que "todo estaba previsto, organizado desde la tarjeta amarilla de Balerdi contra el Angers. Corrupción real". Unas palabras que generaron un gran revuelo en el país y varios presidentes de clubes atacaron al del Marsella.

También la Federación Francesa de Fútbol y el colectivo arbitral se mostraron muy duros con Longoria, quien en una entrevista a la agencia francesa AFP se retractó de esas palabras. Aun así, no evitó que fuera convocado con vistas a una sanción que los expertos creen que será muy dura.

Y en la misma línea, su entrenador, Roberto De Zerbi, tras el partido, también cargó contra el colegiado: "No jugamos nada bien, pero el árbitro condiciona el partido. No estaba tranquilo, llegó el penalti claro de Merlín, luego la expulsión. Espero que estas imágenes no se vean porque son malas para la imagen del fútbol francés".

Las quejas del Marsella llegan en un ambiente tenso en el fútbol francés, en plena tormenta por el pulso que mantiene con el canal británico DAZN, que difunde ocho de los nueve partidos de cada jornada y que considera que el contrato está roto por varios incumplimientos.

Días antes, director deportivo del conjunto francés, Mehdi Benatia, fue sancionado tres meses por los incidentes acontecidos en el Marsella-Lille de Copa.