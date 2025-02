La pesadilla de Kylian Mbappé en Francia

Kylian Mbappé sigue siendo noticia en Francia, especialmente con connotaciones negativas. La prensa y la afición no han digerido su marcha del PSG y aprovechan cualquier ocasión para atizar al futbolista con la mano abierta. Su rendimiento deportivo en el Real Madrid no está siendo el que se esperaba de una figura de talla mundial, criticado por parte de la afición blanca pese a la mejoría experimentada en los últimos encuentros. Fuera de los terrenos de juego, su estancia en la capital española no está siendo un camino de rosas. El astro galo se ha visto envuelto en varias polémicas, algunas espinosas como la presuntamente sucedida en un hotel de Suecia, o el litigio que mantiene con el Paris Saint-Germain por el cobro de 55 millones en conceptos de primas y atrasos tras su huída del Parque de los Príncipes.

Inversión ruinosa

Mbappé adquirió el pasado verano el 80% del Caen, club que milita en la Ligue 2, y se marcó como objetivo el ascenso por la vía rápida a la máxima categoría del fútbol francés. La inversión en fichajes no se hizo esperar, formando una plantilla ampliamente contrastada y con experiencia para lograr la meta impuesta desde los despachos. El arranque de los normandos, sin embargo, no fue el esperado y pronto se tomó la drástica decisión de destituir a Nicolas Seube, un ídolo para la afición ya que había defendido los colores de los 'vikingos' durante diecisiete temporadas como jugador.

Colista destacado

La marcha de Seube provocó un seísmo en el Michel d'Ornano, por las formas en las que se produjo. El club apenas dedicó unas líneas para agradecer el trabajo de una figura legendaria para la entidad. La hinchada se puso de parte de su extécnico y empezó a mirar con lupa los movimientos de la directiva encabezada por Mbappé, que pegó un volantazo con la contratación de Bruno Baltazar.

Mbappé celebra su hat-trick contra el Valladolid / EFE

El portugués no ha mejorado los números de su predecesor. El Caen suma ocho derrotas y un empate en los últimos nueve partidos y su permanencia en la categoría de plata francesa está cada vez más peliaguda. Los normandos son colistas destacados y se encuentran a ocho puntos de la salvación a falta de trece partidos para la conclusión del campeonato. La goleada encajada en el campo del Troyes (3-0) en la jornada sabatina ha encendido todavía más el debate. La figura de Mbappé está en entredicho y en Caen, en un principio recibido como salvador del club, empiezan a ver al madridista como enemigo público número 1.