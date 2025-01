¡OFICIAL! Pau López, cedido al Lens

Tras un infructuoso préstamo de seis meses en el Girona, donde apenas gozó de protagonismo, Pau López ahora probará suerte en el Lens. Y es que el Olympique de Marsella ha hecho oficial la marcha hasta final de temporada y en forma de cesión del guardameta catalán al equipo norteño, que se guarda una opción de compra.

El canterano del Espanyol espera relanzar su carrera en un equipo de la parte media alta de la tabla que este año no juega en Europa. En su última cesión, el portero apenas disputó minutos en el Girona, club en el que había recalado tras la llegada en junio de 2024 al banco del Marsella del italiano Roberto De Zerbi, quien prefirió en la portería al argentino Gerónimo Rulli.

Sin minutos con Gazzaniga

Pau López esperaba poder competir por la titularidad con Gazzaniga, pero Míchel no le dio la confianza necesaria y el meta argentino jamás estuvo discutido en la portería del equipo de Montilivi. De esta forma, al ex del Espanyol no le ha quedado otra que buscar suerte en un nuevo club en forma de cesión.

López ha militado también en el filial del Tottenham y en el Betis, que lo vendió a la Roma por 23,5 millones de euros, considerada una elevada cantidad para un guardameta. De Italia, se fue a Marsella, que lo compró a la Roma por 12 millones y fue el equipo en el que disputó más partidos de su carrera (127) entre 2021 y 2024.