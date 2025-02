El nuevo ídolo inesperado del Mónaco: "No voy a empezar a compararme con Zlatan"

El Mónaco ha descubierto a su nueva estrella. Fichado este mercado de invierno del Sturm Graz por 13 millones de euros, el danés Mika Biereth está siendo la revelación de la Ligue 1.

Este sábado, el delantero sumó un nuevo hat-trick con la camiseta monegrasca en la victoria por 7 a 1 ante el Nantes, y ya suma siete goles en tan solo cinco partidos en Francia. A sus 22 años, ya ha superado el récord del club en la Ligue 1, que ostantaba Eric Pecout, con seis en julio y agosto de 1981.

Biereth anotó otro hat-trick ante el Auxerre hace dos jornadas, y gracias a sus actuaciones, el Mónaco ya está tercero en la tabla de la liga, en posiciones Champions.

Formado en las canteras de Fulham o Arsenal, el delantero decidió emprender su primera gran aventura profesional en Austria en las filas del Sturm Graz, tras pasar por el Motherwell FC de Escocia. En Austria, Biereth disputó la pasada temporada Conference League, anotando tres goles en cuatro partidos, aunque no pudo evitar caer eliminados en octavos frente al Lille francés.

Esta temporada, ya en Champions, el joven danés ha acabado de explotar y los 'scouts' del Mónaco no le pasaron desapercibido. En 16 partidos de la Bundesliga austríaca había anotado 11 goles, y la inversión del conjunto del Principado está siendo de lo más rentable en esta segunda vuelta, con la camiseta bicolor.

"No soy un jugador que se centre en el juego. Mi papel es marcar goles. He tocado muy pocos balones, pero he marcado tres goles. El equipo lo ha dado todo y hemos podido dar la vuelta a la situación gracias a nuestras cualidades. Siempre he jugado así en mi carrera: toco pocos balones, pero tengo la capacidad de convertir las pocas ocasiones que tengo. Marcar tres goles hoy es una gran satisfacción y voy a dormir tranquilo esta noche. No voy a empezar a compararme con Zlatan Ibrahimović", dijo a DAZN tras el partido.

Adi Hütter, entrenador del Mónaco, destacó su figura tras el partido ante el Nantes y declaró que "estoy impresionado, claro. Por su impacto aquí con sus siete goles. Es impresionante". Tanto él como la prensa francesa alucinan con el nuevo 'killer' danés.

Ahora, el Mónaco buscará con su nuevo goleador el pase a los octavos de final de la Champions ante el Benfica tras perder la ida por 1-0 en Lisboa.