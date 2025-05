El nuevo Fekir que el Liverpool sigue de cerca

Un histórico como el Olympique de Lyon vive uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Les Gones no solo se juegan su futuro deportivo en el césped, sino también en los despachos. La Dirección Nacional del Control de Gestión (DNCG) ha dictado una medida cautelar que impide al club incorporar jugadores este verano, mientras no regularice una situación económica alarmante: un saldo negativo de 505 millones de euros y la obligación de recaudar al menos 100 millones para evitar un descenso administrativo a la Ligue 2.

La causa de este agujero financiero tiene nombres y apellidos: fichajes millonarios sin retorno deportivo, una gestión errática en los últimos años y una masa salarial desproporcionada. Para enderezar el rumbo, el propietario del club, el estadounidense John Textor, ha presentado un plan de viabilidad a la DNCG en el que destaca una medida drástica: la salida a bolsa del club.

Cherki, la joya que puede evitar la catástrofe

En este contexto de urgencias y tijeras, todos los focos apuntan a Rayan Cherki. El mediapunta de 21 años ha firmado la mejor temporada de su carrera, quitando dudas sobre su irregularidad y demostrando que está listo para dar el salto a la élite europea. Con 12 goles y 22 asistencias en 44 partidos, ha liderado al Lyon hacia una sorprendente clasificación para la Conference League bajo la dirección de Paulo Fonseca, y ha sido incluido en el Once Ideal de la Ligue 1.

Lyon - Manchester United | El gol de Rayan Cherki / Guillaume Horcajuelo

Consolidado como el mejor regateador del campeonato, premio que recibió en manos de Eden Hazard, Cherki ha sido comparado por su ex presidente Jean-Michel Aulas con Leo Messi en términos de calidad técnica. Su progresión ha hecho olvidar los fantasmas del pasado, aquellos que lo etiquetaban como un eterno “what if” desde que debutó con solo 16 años y 140 días, siendo el goleador más joven de la historia del club.

Despedida emocional y un futuro lejos de Lyon

El pasado fin de semana, en el minuto 85 del partido contra el Angers, Cherki abandonó el terreno de juego entre lágrimas. “Creo que fue mi último partido con el Lyon, pero soy cauto. Veré dónde me lleva el viento”, declaró el jugador en zona mixta, confirmando lo que ya es un secreto a voces: saldrá del club este verano: "Gracias al Olympique de Lyon, al entrenador, al staff, al presidente y a mis compañeros por todo lo que me han dado en mi etapa aquí".

Y no será a cualquier precio. Aunque su tasación en Transfermarkt ronda los 35 millones de euros, un pacto verbal entre jugador y club, sellado tras su última renovación, facilitaría su salida por 22,5 millones. Un precio asequible para los grandes de Europa y que lo convierte en una de las grandes oportunidades del mercado.

Liverpool, el gran favorito

Uno de los clubes mejor posicionados es el Liverpool. Según ha publicado GiveMeSport, el entorno del futbolista y la dirección deportiva de los reds han mantenido conversaciones formales, aunque sin llegar todavía a una negociación avanzada. El interés es real y mutuo. “Ousmane (Dembélé) es amigo mío, y Bradley (Barcola), también”, dijo Cherki recientemente, guiñando también al PSG, pero su prioridad parece ser la Premier League.

Rayan Cherki / Laurent Cipriani / AP

Su versatilidad, capacidad de generar peligro desde ambas bandas o por detrás del delantero, su ambidestreza y su visión de juego hacen de él un perfil idóneo para el proyecto de Arne Slot en Anfield. No sería el primer talento que exporta Lyon a Inglaterra, pero sí podría ser uno de los más rentables.