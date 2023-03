¡Neymar quiere retirarse en el PSG!

Según avanza 'The Athletic', la intención del futbolista brasileño es terminar su carrera en París A sus 31 años, el exfutbolista azulgrana quiere olvidarse de cualquier traspaso para centrarse en ganar títulos en Francia

Neymar está decidido a cerrar cualquier nuevo 'culebrón' que tenga su nombre en portada. El brasileño quiere terminar su carrera en París. En medio de una nueva polémica por su enésima lesión que le hará perderse lo que resta de temporada, la decisión del exazulgrana es clara: prefiere recuperarse y ceñirse a su contrato hasta 2027. Su intención es acabar sus días como futbolista en la capital parisina y ayudar al equipo a conseguir nuevos éxitos, según 'The Athletic'.

Mientras el futuro de Mbappé y Messi sigue siendo una incógnita, Neymar quiere cerrar su capítulo particular. Con 31 años recién cumplidos, el brasileño es consciente de que hay pocos clubes dispuestos a pagar un traspaso tan alto por un futbolista tan propenso a lesionarse. El salario también es un impedimento importante, evidentemente.

Neymar abandona el pasto en camilla, lesionado | AFP

Neymar, que ha convertido 118 goles en 173 partidos en todas las competiciones con el PSG, también se ha perdido más de 90 partidos por lesión y ha estado más de 500 días en el 'dique seco'. Un total de 20 lesiones que le han impedido mostrar todo su fútbol lejos de Barcelona.

En París hay un sector de la afición que ya no le aguanta, pero él y su entorno ya le comunicaron el club que no están dispuestos a escuchar ofertas. Con todo lo bueno y lo malo, hay Neymar para rato. Y Al-Khelaïfi va a tener que tragarse su orgullo si el brasileño decide no cambiar de opinión.

Casi toda una vida en París

En caso de cumplir su contrato hasta 2027, el brasileño cumpliría una década como futbolista del PSG. En Barcelona estuvo cuatro temporadas. Su llegada en 2017 al Parque de los Príncipes como el futbolista más caro de la historia fue uno de los momentos más icónicos en su carrera como futbolista. También un lastre que no le ha sido fácil de soportar a lo largo de los años.