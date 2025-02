Mika Faye, de portazo en portazo

Desde su llegada al Barça Atlètic el verano de 2023, Mika Faye se convirtió en un experto en aprovechar todas las oportunidades que se le presentaron. Brilló con Rafa Márquez, llamó la atención de equipos de primer nivel en Europa e incluso pudo ser jugador del primer equipo del Barça de Hansi Flick. Su superioridad física, su gran carta de presentación y una de sus máximas virtudes como central, aunque también su principal cruz, que le otorga puntualmente un exceso de confianza negativa para tomar decisiones en momentos críticos, le destacaban como una de las grandes promesas en líneas defensivas. Finalmente, el verano de 2024, eligió partir al Rennes, equipo de la Ligue 1, donde, sobre el papel, tendría minutos semana tras semana.

En el fútbol nunca se puede dar nada por hecho. Lo que se ha hecho hoy, ya no vale para mañana. Uno puede ser titular durante diez partidos seguidos y desaparecer de golpe y porrazo sin motivo aparente. Mika Faye apuntaba a seguir explotando como central en el Rennes, pero lejos de eso, está viviendo una situación complicada para alguien que necesitar ganar experiencia y corregir errores de concentración que no le permiten destacar asiduamente en la élite del fútbol.

Mika Faye, durante un partido de pretemporada con el Barça / Valentí Enrich

Los primeros meses de Faye en Rennes no han sido fáciles. Tardó más de lo esperado en debutar por unas molestias físicas (lo hizo ante el PSG el pasado 27 de septiembre) y cuando parecía que ya era uno de los fijos de Jorge Sampaoli, se empezó a caer del once titular. El técnico argentino, destituido del Rennes después de caer contra el Mónaco 3-2, se 'despidió' personalmente del central senegalés con cuatro suplencias consecutivas y ni un minuto jugado.

Una oportunidad que debe aprovechar

Los malos resultados empujaron al Rennes a tomar decisiones contundentes y no dudaron en prescindir de Sampaoli tras solo once partidos para dar un golpe de timón al equipo. Una oportunidad de oro para Faye, puesto que desde Francia, algunas partes opinaban que no acababa de gustar al argentino. El elegido para tomar las llaves del proyecto fue el también senegalés Habib Bèye.

Mika Faye podría volver a tener protagonismo en el Rennes con la llegada del sustituto de Jorge Sampaoli / X

Como cualquier entrenador que llega a un club a mitad de temporada y con el objetivo de conseguir resultados de inmediato, se esperaba que Bèye tratase de simplificar un poco la idea de juego para cometer menos errores, ser más competitivos y sumar puntos y, como es lógico, tratar de aprovechar al máximo los jugadores que mejor rendimiento pueda dar en la actualidad.

Ni Sampaoli... ¿ni Bèye?

Sin duda, Bèye ha caído de pie en Rennes: dos partidos, dos victorias, ante Estrasburgo (1-0) y Saint-Étienne (0-2). Dos duelos en los que Mika Faye ha disputado escasos 25 minutos, en el primer compromiso ante el Estrasburgo. Para su compatriota, el joven central de 20 años está por detrás de Hateboer, Wook o Brassier, sus tres centrales de confianza en la línea de tres que emplea. Incluso le ha pasado por delante Jacquet, que sustituyó al neerlandés en once titular del segundo encuentro.

Faye, durante un partido con el Rennes / Agencias

Pese a que sus cualidades como central corrector y en la defensa a campo abierto impresionan a todo el mundo, Faye aún tiene muchos aspectos por pulir para ser un central destacado en el máximo nivel. Por ello, Bèye, como Sampaoli en su último tramo como entrenador del Rennes, están optando por futbolistas con más experiencia en las grandes liga.

¿Error o acierto del Barça?

Su salida del Barça fue, para algunos, un error del club por dejar salir a un jugador con mucha proyección. Para otros, un gran acierto que permitió ingresar 10 millones de euros a unas arcas muy tocadas por un futbolista sin contrastar y con poco 'estilo Barça'. ¿Quién tiene razón? Solo el tiempo sabe la respuesta. De momento, Francia está lejos de sacar la mejor versión de un Mika Faye algo estancado, pero que tiene un potencial que asusta.