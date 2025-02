A Mika Faye se le abre una puerta

No lo vio venir. Para nada se esperaba Mikayil Faye no gozar de un papel protagonista en el Stade Rennais. Se le auguraba un futuro brillante. Tardó más bien poco en convertirse en una de las sensaciones del Barça Atlètic, sus acciones defensivas eran una auténtica delicia y rápidamente se afianzó en el once de Rafa Márquez. Su rendimiento, que fue yendo de más a menos, y la delicada situación económica del club azulgrana, motivaron su salida en verano. ¿El destino? Un Rennes apuntaba a ser el punto de partida ideal para que 'explotara' del todo y pudiera consolidarse en la élite. Su situación, casi seis meses después, no es la idílica. Algo límite, de hecho.

Recapitulemos. Mika Faye se puso a las órdenes de Hansi Flick en la pretemporada, pero gozó de poco protagonismo. Así, su traspaso al Rennes se cerró en 10,3 millones de euros y el Barça se reservó un derecho de recompra por 25 'kilos', además del 30% de una futura venta del jugador. Había descartado la apuesta del Lille, pese al atractivo que suponía jugar Champions League, pues priorizó tener minutos en un momento en el que necesitaba continuidad.

Mika Faye celebra su último gol / JAVI FERRÁNDIZ

Su estreno se hizo de rogar por culpa de unas molestias físicas. No entró en la convocatoria ante el Estrasburgo y vio los partidos ante Stade Reims, Montpellier y Lens desde el banquillo. Su debut llegó, al fin, contra ni más ni menos que el París Saint-Germain y, a partir de ahí, se hizo un hueco en el once titular.

DESCONEXIONES PUNTUALES

Es bien sabido que Faye destaca, sobre todo, por su explosividad a campo abierto. Se anticipa a las mil maravillas, corrige bien y es fiable al corte. De hecho, su contundencia y velocidad llamaron la atención ante el Mónaco. Sin embargo, a veces jugó con fuego y sufrió algunas desconexiones puntuales. En su momento, Rafa Márquez reconoció que, a veces, se sentía tan superior en el apartado físico que se confiaba en exceso y perdía la atención.

Mika Faye podría volver a tener protagonismo en el Rennes con la llegada del sustituto de Jorge Sampaoli / X

Pese a tener un rol protagonista y jugar prácticamente la totalidad de los minutos a las órdenes de Sampaoli, el senegalés no acababa de cuajar en el Rennes. No estaba pudiendo sumar como querría en el equipo, perdiendo con demasiada facilidad la espalda, cometiendo errores con balón y yendo al límite en prácticamente todas las ocasiones. Vio la roja en el descuento de la primera mitad del partido ante el Nantes por una entrada fortísima sobre Amian.

A Mika Faye le está costando adaptarse en el Stade Rennais / @mikayilfaye

SIN LA CONFIANZA DE SAMPAOLI

Punto de inflexión para su progresión, esa derrota contra el Niza. Suplente en la visita del Olympique de Marsella y en la eliminatoria de Sexta Ronda de la Coupe de France ante un Troyes que logró la épica y el pase a la siguiente fase. Sampaoli decidió volver a dejarle en el banquillo en el choque ante el Brest, y ni jugó, de hecho. Apostó antes por dar entrada a Nagida para relevar a Østigård. Una semana después, ante el Mónaco, más de lo mismo: 'banquillazo' y sin minutos.

Mika Faye no juega desde el pasado 3 de enero con el Rennes / @mikayilfaye

Inmersos en el descenso y situación límite para el técnico argentino, que fue destituido tras ni tres meses en el cargo. El protagonismo de Faye había caído en picado. Sonaban rumores la semana pasada, pues el Bayer Leverkusen estaba interesado en su incorporación, aunque ky Sports negó que el cuadro dirigido por Xabi Alonso fuera a por él de inmediato, pues priorizaba un perfil más experimentado, como el de Mario Hermoso.

BÈYE, ¿SU 'SALVADOR'?

También se hablaba del Fenerbahçe de José Mourinho, pero Faye estaba a la espera de lo que sucediera con Sampaoli. El Rennes anunció la llegada de Habib Bèye, exentrenador senegalés del Red Star FC, equipo de Ligue 2.

Un soplo de aire fresco para un Faye que podría ver como su situación vuelve a cambiar, pues Bèye le podría dar una oportunidad, tal y como afirma Andrés Onrubia, corresponsal de AS y SER. Su adaptación en Francia estáa siendo costosa, pero podría recuperar esa confianza que puede haber perdido por el camino. ¿Veremos al mejor Faye?