Mika Faye: el espejo de Todibo o la 'desaparición' de Umtiti

Los primeros meses de Mika Faye en Rennes no han sido fáciles. Su debut se retrasó hasta el 27 de septiembre en un partido de liga contra el PSG por unas molestias físicas, pero poco a poco se fue ganando un puesto en el once titular de Jorge Sampaoli. Todo parecía que iba sobre ruedas, cuando el técnico argentino, destituido recientemente del club francés tras solo once partidos, le sentenció al banquillo. Ahora, tiene dos caminos por seguir: el de Todibo o el de Umtiti.

Destacado por su potencia física, sus dotes como central corrector y su habilidad para defender a campo abierto, Mika Faye fue una apuesta del Barça el verano de 2023. 1,5 millones de euros pagó la entidad culé al NK Kustosija, equipo de segunda división croata, para reforzar el filial. El senegalés, de 18 años en aquel entonces, respondió a las mil maravillas con Rafa Márquez y rápidamente llamó la atención de los grandes de Europa.

Faye jugó en la gira americana del Barça / SPORT

La intención del equipo catalán era darle dorsal del primer equipo, pero el overbooking en el centro de la zaga limitó sus opciones. Además, el futbolista quería ser importante semana tras semana para sumar experiencia en la élite del fútbol. Al final se marchó al Rennes, pero tuvo el interés de otros equipos de ligas importantes en Europa, algunos de mayor estatus, como el Inter de Milán. La operación se cerró por 10,30 millones de euros y el Barça se reservó una opción de recompra por 25 millones y un 30% de una futura venta.

Con la llegada de Habib Baye al banquillo, se le presenta una oportunidad que tendrá que aprovechar muy bien tras ser relegado al banquillo con Sampaoli. En Francia, Faye ha dejado constancia de su exuberancia física, pero le han penalizado aquellas desconexiones puntuales que ya tenía con Rafa Márquez, causadas por su corta edad y su superioridad física, que a veces le ‘empuja’ a tomar decisiones arriesgadas por un exceso de confianza.

Mika Faye no juega desde el pasado 3 de enero con el Rennes / @mikayilfaye

En este aspecto, Faye debe fijarse en cómo han hecho las cosas dos ex del Barça, también centrales, que buscaron una oportunidad en Francia tras dejar el cuadro catalán: Jean Claire-Todibo y Samuel Umtiti. El primero, como el senegalés, para pulir sus flaquezas, mejorar sus fortalezas y sacar su mejor versión. El segundo, para relanzar una carrera que se frenó en seco tras el Mundial de 2018.

Todibo, explosión en Niza

Actualmente, en el West Ham, Todibo se desvinculó oficialmente del Barça el verano de 2021. El Niza pagó 8,5 millones de euros por él, con 23 años, pero su explosión definitiva llegó a finales de 2023, cuando de la mano de Francesco Farioli, consiguió mostrar todo aquello que le vio Éric Abidal cuando lo fichó para el Barça en 2019 procedente del Toulouse.

Lejos de funcionar en el Camp Nou, Todibo pasó por el Schalke 04 y el Benfica en calidad de cedido, pero fue en Francia donde mostró al mundo que podía ser un central importante a primer nivel. Al lado de un experimentado Dante (40 años, en aquel entonces), el zaguero galo encontró el ecosistema perfecto para brillar, asumiendo el rol más proactivo de la pareja de centrales.

Todibo, pieza clave en su etapa en Niza / @OGCNice

Todibo mejoró en la toma de decisiones, aprendió a asumir el riesgo necesario y a gestionar mejor los tiempos, siendo un futbolista contundente en los duelos, pero que no regalaba faltas. En definitiva, potenció las condiciones físicas que gustaron a Abidal por su capacidad de defender a campo abierto y corrigió aquellos errores de seguridad y acierto que le imposibilitaban rendir bien al más alto nivel. Su gran temporada le llevó directo a Londres, ya que el West Ham lo firmó con una cesión con una compra obligatoria a final de temporada de 40 millones de euros (el 20% será para el Barça).

Umtiti, 'desaparición' en Lille

En el caso opuesto, se encuentra Samuel Umtiti. Llegado al Barça el verano de 2016 a cambio de 25 millones de euros, el central procedente del Olympique Lyon lo tenía todo para ser reconocido en el futuro como uno de los mejores defensas de la historia del Barça, pero su decisión de priorizar el Mundial de 2018 que acabó ganando con Francia, lastró su carrera.

Su primera lesión de rodilla lo truncó todo y tras la cita mundialista en Rusia su participación empezó a caer en picado. El Barça consiguió cederlo al Lecce en 2022. Parecía que su aventura en Italia podría recuperar a un jugador que estaba lejos de su mejor nivel, y en cierta parte lo consiguió, porque al año siguiente se lo llevó el Lille como agente libre tras desvincularse definitivamente del Barça.

Umtiti posa con la camiseta del Lille / LILLE

Umtiti volvía a Francia para relanzar su carrera, pero lejos de ello, parece que está más cerca de colgar las botas que de volver a ponérselas. Con 31 años y prácticamente más problemas físicos que minutos (solo jugó 90 minutos en 2024), parece que el fin de ‘Big Sam’ está cerca.

Todibo aprovechó su oportunidad y dio el salto a la Premier League. Parece que Umtiti ha tirado la toalla en la misión de volver a ser importante en algún equipo medianamente relevante en Europa. Ahora, le llega el turno a Faye. ¿Cómo será su aventura en Francia tras salir del Barça?