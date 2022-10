Con Messi y Mbappé, pero sin Ramos ni Neymar

El PSG, único líder de la tabla, todavía no sabe lo que es perder en esta temporada liguera El francés y el argentino estarán desde el inicio en Córcega, pero el ‘10’ y el camero están suspendidos

Tras haberse impuesto sin problemas al Marsella el pasado fin de semana en el último choque de la jornada, al Paris Saint-Germain le toca ahora abrir el fin de semana de fútbol francés visitando al Ajaccio este viernes (21:00H), damnificado de la ‘zona roja’ ante el que Christophe Galtier ha decidido no guardarse nada.

Los parisinos todavía no conocen la derrota en la Ligue 1 y ha sido, en gran parte, a la contribución de sus estrellas en ataque: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Para la visita de hoy ante el 18º clasificado los tres estarán a punto físicamente, aunque solo dos podrán estar: el brasileño está suspendido por acumulación de tarjetas.

Por la misma razón tampoco fue convocado Sergio Ramos, que le dejará su lugar en la defensa a Mukiele. Galtier se vio obligado a cambiar su habitual línea de tres por una dupla entre el joven francés y Marquinhos debido a que Kimpembe tampoco podrá disputar el encuentro, este por lesión, igual que Nuno Mendes.

El carril izquierdo quedará, entonces, para el valenciano Juan Bernat, mientras que Hakimi hará lo propio en la derecha. Fabián Ruiz también estará desde inicio junto a Verratti y Vitinha en la medular, dejando la zona ofensiva a Messi, Mbappé y Ekitike -en lugar de Neymar-.

De momento, el equipo parisino comanda todaas las acciones en la liga francesa, exponiendo su racha positiva. Once jornadas disputadas y ninguna derrota, contando nueve triunfos y apenas dos empates. No obstante, el último de ellos fue este mes ante el Reims sin Messi, por lo que Galtier no querrá arriesgar a otro tropiezo sin el astro argentino.

ALINEACIONES PROBABLES:

Ajaccio: Leroy; Youssouf, Gonzalez, Avinel, Diallo; Bayala, Marchetti, Coutadeur, Belaili; El Idrissy, Moussiti-Oko.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Bernat; Verratti, Vitinha, Ruiz; Messi; Mbappe, Ekitike.