"Mbappé, el Caen no es tu juguete"

A 235 kilómetros de París, en la región de Normandía, se erige orgullosa Caen, una ciudad con más de 1000 años de historia que desde 1913 es representada por el Stade Malhebre Caen, la mayor entidad deportiva de la zona.

"Los Vikingos", asiduos en las dos máximas categorías del fútbol francés en los últimos 40 años, han descendido a Tercera División -una categoría que no tocaban desde 1984- tras una temporada fatídica y una crisis que ha dirigido todas las miradas hacia la figura de Kylian Mbappé, propietario mayoritario del club desde 2024. En referencia al descenso, el periodista y escritor de la 'CNN' y el 'New York Times', Romain Molina, explicó a SPORT que "el Caen ha hecho la peor temporada en los últimos cinco años de la Ligue 2 con el sexto o séptimo presupuesto de la competición. Si relacionas el dinero con los resultados, jamás he visto una cosa peor".

Una inversión sin sentido

La crónica de la muerte del Caen se remonta a dos temporadas atrás, cuando bajo la gestión de Oaktree y Pierre-Antonie Capton, la entidad normanda comenzó a registrar perdidas. De hecho, en el último informe de la Dirección Nacional del Control de Gestión (DNCG) estableció que el Stade Malhebre registró en la temporada 2023/2024 un resultado neto negativo de 8.5 millones de euros y un déficit estructural de 11 millones que le estaban acosando mucho.

Mbappé, vestido de traje / Kylian Mbappé

En esta línea, Molina no se explica cuál ha sido la razón detrás de la inversión de los 'Mbappés' y remarcó que "el club hacía tiempo que se veía obligado a vender jugadores por las perdidas. Tenían muchos problemas, entre los que se destacaban los grandes sueldos de los jugadores. No entiendo como han podido comprar un club con tantos problemas tan caro". Y es que Kylian Mbappé pagó en torno a 20 millones de euros el septiembre de 2024 a Oaktree por el 80% de las acciones del SM Caen a través de Coalition Capital, filial de Interconnected Ventures, la empresa fundada por la estrella del Real Madrid que gestiona sus inversiones.

Una entidad muerta a la que han terminado de enterrar

Los problemas que acarreaba la entidad antes de la llegada de Kylian Mbappé tuvieron un gran peso en el fatídico desenlace. Sin embargo, tal y como cuenta a SPORT Coralie Salle, periodista de ‘Le Parisen’, los nuevos propietarios han tenido mucha responsabilidad en el descenso del club: “los 'Mbappé' han tomado decisiones que no han ayudado al club. Han cambiado de entrenador muchas veces, tres en la misma temporada. Además, el organigrama del club era ilegible, sin director deportivo el verano pasado y con un técnico (Nicolas Seube) que no tenía jugadores que se adaptaran a sus deseos”.

La afición rpotesta ante los jugadores del SM CAen / Ouest-France

En esa línea, según Salle, “la mala preparación, mala contratación, malas elecciones de entrenadores y un equipo directivo ausente” han terminado de sentenciar a una entidad que ha sido víctima de un descontrol institucional gigante.

Fayza Lamari, la "jefa" en la sombra

Y es que, por mucho que la cara visible del proyecto sea Kylian Mbappé, Fayza Lamari, madre del jugador, se ha erigido como “la dama en la sombra. Una persona que toma muchas decisiones, pero no ocupa un lugar oficial en la jerarquía de la entidad”, explica Salle. Asimismo, el SM Caen se ha convertido en una especie de empresa familiar, donde las personas próximas al jugador toman los cargos clave, a pesar de que los resultados estén muy lejos de los esperados.

Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé / Le Figaro

El ejemplo claro es el de Ziad Hammoud, exdirector ejecutivo de BeIN Media y uno de los grandes intermediarios entre el PSG y Mbappé durante su tiempo en París, que, dada la buena relación que tiene con el jugador, se ha convertido en el CEO de Interconnected Ventures y presidente del club en sustitución de Olivier Pickeu. Molina lo describe como “un presidente que no conoce nada de fútbol” y Salle añade que “su relación con el club es muy baja. Se habla de gestión ausente”.

La afición se harta de Mbappé

Más allá de los resultados, que han sido catastróficos; y una pésima planificación deportiva en la que el Caen ha tenido tres entrenadores (Seube, Baltazar y Der Zakarian) y ha fichado a múltiples jugadores libres que no han dado el nivel, el principal pecado de la junta ‘Mbappé’ fue su mala relación con la afición, la segunda con el promedio más alto de asistencia al estadio de la Ligue 2: 15.358 espectadores por partido.

Desde el despido de Nicolas Seube, el que fuera el jugador con más partidos en la historia del club con 520, la relación entre los directivos y los seguidores se rompió. Como explicaba Salle, “los Mbappés se equivocaron en su comunicación. Para los aficionados del Caen, no estaban en contacto con el club y por eso colocaron varias pancartas en protesta por la gestión. Entre ellas "Fayza, les bouseux sont dans la merde" (Fayza, los paletos están en la mierda) y "Mbappé, le SMC n'est pas ton jouet" (Mbappé, el SMC no es tu juguete). La noche del descenso, el 18 de abril, tras una desastrosa derrota por 0-3 ante el FC Martigues los seguidores invadieron el césped del Michel-d’Ornano en protesta por lo sucedido”, apuntó la periodista.

Invasión de campo de la afición del SM Caen / Foot Mercato

La temporada 2024/2025 fue la gota que colmó el vaso de una trayectoria decadente que terminó de la peor manera posible. Desde 2018 y la marcha de Jean-François Fortín, presidente del club entre 2002 y 2018, el club ha tenido 4 presidentes, descendió de Ligue 1 y ha terminado pagando los platos de varias gestiones desastrosas. Esta temporada, el equipo no ganó ningún partido entre febrero y mayo y, a pesar de que la propiedad alegó que no tuvo tiempo para trabajar, Molina asegura que “el director deportivo trajo a cinco jugadores en invierno y no estaban últimos en la clasificación. Podían haberse mantenido sin ningún problema, pero han hecho unos fichajes catastróficos”.

La Tercera francesa, un pozo de dinero para Mbappé

Ahora, el Stade Malhebre Caen deberá afrontar una nueva etapa en Tercera División, 41 años después. El club ya anunciado un nuevo entrenador, Maxime D’Ornano, y por su presupuesto, tendrá la obligación, social y deportiva, de volver a Ligue 2. Como indicaba Salle, “queda por ver si Kylian Mbappé invertirá mucho dinero en el equipo”, algo que solo “el tiempo lo dirá”. Aun así, según Molina, lo que está claro es que “van a tener el presupuesto más grande de National, donde no hay derechos televisivos. Si quieren ascender van a perder mucho dinero”, sentenció.

Con dinero o sin dinero, Mbappé tiene la obligación de regresar al club a Ligue 2 lo más pronto posible. La estrella del Real Madrid entró en el Caen como un salvador y la figura que les podía devolver a Primera División, pero se está convirtiendo en su verdugo. Ahora mismo, su gestión solo puede dar un giro con resultados deportivos y, después de ver como están dejando a su equipo, es lo mínimo que se merece una de las aficiones más fieles de Francia.