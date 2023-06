Marcelino ya tiene su primer fichaje para el Marsella

El conjunto francés estaría muy cerca de cerrar la contratación de Geoffrey Kondogbia, centrocampista del Atlético de Madrid El traspaso del futbolista centroafricano rondará los 7 millones de euros, una cifra que contentaría al conjunto rojiblanco

Se sabía que Geoffrey Kondogbia estaba en la rampa salida del Atlético de Madrid, porque no cuenta para Diego Pablo Simeone de cara a la próxima temporada. Hasta ahora, no obstante, no había llegado ninguna oferta interesante por el centroafricano a las oficinas del Cívitas Metropolitano, donde habían tasado al jugador en 10 millones de euros.

La llegada de Marcelino García Toral al Olympique de Marsella, sin embargo, ha despertado el interés de los franceses por el pivote defensivo colchonero, que según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano podría acabar en el Vélodrome a cambio de 7 'kilos'. Los dos clubes se encuentran en negociaciones en estos momentos.

Kondogbia ha disputtado con el Atlético 20 partidos de LaLiga, cuatro de Copa y tres de Champions esta temporada. Ha dado dos asistencias, las dos en el torneo liguero, y jugado un total de 1.388 minutos de competición. Su aportación en el equipo de Simeone fue de menos a más y últimamente desapareció del conjunto rojiblanco, motivo por el que el Atlético está dispuesto a darle salida.