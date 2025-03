La madre de Rabiot, "indignada", denunciará los graves insultos de los aficionados del PSG: "¿Quién es realmente el padre?"

El PSG ha dado un golpe definitivo sobre la mesa antes del parón de selecciones, una ventaja de 19 puntos que deja sentenciada la Ligue 1. El clásico francés ya advertía a asumir medidas de preocupación. La vuelta de Adrien Rabiot al Parque de los Príncipes sonaba a que algo grande iba a suceder, si las expectativas eran altas, la realidad se quedó corta: el ex del PSG sufrió de lo lindo. Linchada Histórica.

En la previa del partido el nombre del centrocampista se repetía una y otra vez entre la afición parisina. Ya se advirtió que las autoridades iban a vigilar muy de cerca todo lo que sucediese en las gradas del estadio, donde se esperaba una acogida poco amable hacia Rabiot, quien defendió la camiseta de parisinos durante siete temporadas. Si los PSG-Olympique son siempre partidos calientes, imagina si uno de tus canteranos deja el club de malas maneras y acaba fichando fichar libre por el eterno rival.

Clément Turpin, árbitro designado para el duelo, no tuvo una tarea fácil. A pesar de que desde las altas esferas de la Ligue1 dieron órdenes de, a cualquier insulto o cántico homófobo, suspenderse el partido, el colegiado francés no paro en ningún momento el encuentro.

Las faltas de respeto al exjugador fueron desmesuradas. Todos los focos en la grada apuntaban contra Rabiot, e incluso también contra su madre, quien gestiona su carrera y siempre ha estado rodeada de polémica, ya que fue la principal responsable de su marcha a la Juventus.

"La promiscuidad se transmite de madre a hijo", mostraba una pancarta en la que aparecían dibujados tanto Rabiot como su madre en la zona de los ultras del PSG. Otra pancarta que llamó mucho la atención, a pesar de que no iba acompañada por un tifo, decía: "Lealtad para los hombres, traición para las pu**s. De tal palo, tal astilla".

Tifos contra Rabiot / @footmercato

Los aficionados y ultras del PSG no se quedaron conformes y quisieron dirigirse a través de cánticos e insultos a la madre y agente, Véronique Rabiot. Una bandera despectiva fue incluso levantada por los seguidores parisinos contra ambas figuras.

"Véronique, la perra...", "Vero ¿quién es su verdadero padre? ¿Dehu, Fiorese, Cana o Heinze?", fueron otras pancartas con insultos a la madre y agente de Rabiot que, por más inri, decidió llevar el brazalete de capitán ante el PSG, pese a que habitualmente lo lleve Leonardo Balerdi. Una provocación más.

La Indignación de Véronique Rabiot

Véronique Rabiot dejó claro su descontento con la inacción de las autoridades, subrayando que una situación así no podía quedar sin respuesta. Su enfado era evidente, e insistió en que había que abordar el comportamiento inaceptable de los aficionados:

"Por supuesto que presentaré una denuncia. No entiendo por qué no se detuvo el partido. No entiendo por qué nadie está indignado", afirmó la madre a France Info acerca de lo acontecido, a lo que añadió: "Estoy realmente indignada, realmente indignada, por lo que se puede decir, escribir, sin que nadie reaccione".

Por los hechos, Le Parisien anunció que se abrirá un procedimiento disciplinario contra el PSG. RMC va más allá, indicando que el club capitalino será citado ante el comité de disciplina.