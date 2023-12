Macron, sobre el futuro de Mbappé: "No soy su agente..."

Emmanuel Macron, presidente de Francia, se involucró activamente en la renovación de Kylian Mbappé en mayo de 2022 y fue determinante para que el francés renovara su contrato con el equipo parisino.

Días después de suscribir el acuerdo, Mbappé confirmó que el presidente de la República le había llamado para aconsejarle respecto a su futuro y que le había pedido que continuara en el PSG.

Sin embargo, en una entrevista con France 5 ayer miércoles, Macron, se mostró mucho más comedido y opaco que en otras ocasiones con respecto al futuro del capitán de la selección francesa.

"Kylian Mbappé es un gran futbolista. Hoy es su cumpleaños, cumple 25. ¿Su futuro? No soy su agente. En primer lugar, quiero desearle un feliz cumpleaños. En segundo lugar, es un gran deportista. Ha asumido la capitanía. En 2024, tenemos una Eurocopa que espero que la ganemos. Él está en el corazón de un equipo en el que habrá jóvenes talentos como Zaire-Emery, que me gusta mucho".

Kylian Mbappé vuelve a ser una incógnita en cuanto a su porvenir y como hace un año, la cuestión se decidirá a partir del 2024 con otro proceso que puede tener muchas variables.

En esta ocasión no hay prisas y ni el PSG ni el jugador van a precipitarse con el propósito de no tensar la situación e intentar buscar un acuerdo. En esta ocasión no parece que Macron vaya a tomar parte en las negociaciones, aunque tampoco se puede descartar.