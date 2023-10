Luis Enrique desconfía de un Brest alicaído

Los capitalinos no quieren descolgarse de la cabeza clasificatoria y deberán hacer cara a un Brest, que no es el mismo equipo del inicio de temporada Mientras, en el Velodrome de Marsella se enfrentan dos históricos del fútbol francés que no pasan por el mejor momento de su historia

El cuadro parisino, si quiere seguir la estela de un renovado Niza, debe ganar ante un Brest venido a menos durante las últimas jornadas, pero siempre peligroso en el Francis Le Blé donde todavía no conoce la derrota. El técnico asturiano no recupera a ningún jugador para el duelo de la jornada 10 en la Ligue 1.

Además, los capitalinos regresan a la competición nacional con la moral altra tras pasar por encima del Milan en Champions League, un resultado que calma las aguas después del tropiezo en tierras británicas.

Una victoria del conjunto de Luis Enrique dejaría la cabeza clasificatoria a solo un punto, solo a expensas de lo que haga el Mónaco y por ello, el español no se confía: “Brest es un equipo que defiende bien y hace muchos centros. Es complicado, sobre todo después de un partido de Champions. Tenemos que tener cuidado con eso”, dijo.

Olympique Marsella - Olympique Lyon, en el alambre

Quien está obligado a sumar los tres puntos también son dos históricos del fútbol francés. Lyon y Marsella se citan en un duelo, que pone a ambos conjuntos contras las cuerdas y sobre todo, contra su afición.

L’OL, colista de la liga francesa, todavía no ha sumado ninguna victoria a su casillero. Enfrente tendrá a un Marsella, también en horas bajas, pero que mínimamente recuperado después de su jornada en Europa League. La llegada de Gattuso no es suficiente para recuperar a un equipo, que desembolsó una gran cantidad de dinero en verano.

Posibles alineaciones

Stade Brest: Bizot, Lala, Chardonnet, Dari, Locko, Lees Melou, Martin, Magnetti, Del Castillo, Satriano y Le Douaron.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernández; Ugarte, Fabián, Zaire-Emery; Dembele, Mbappé, Kolo Muani.

O.Marsella: Pau López; Renan Lodi, Bamo Meité, Jonathan Clauss; Azzedine Ounahi, Valentin Rongier; Iliman Ndiaye, Amine Harit, Ismaila Sarr; Pierre Emerick Aubameyang.

O.Lyon: Anthony Lopes; Clinton Mata, Dejan Lovren, Jake O’Brien, Henrique; Paul Akoukou, Maxence Caqueret, Ainsley Maitland Niles; Rayan Cherki, Alexandre Lacazette y Jeffinho.