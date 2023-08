El Lorient, primer rival en liga del PSG de Luis Enrique

El técnico español arranca la liga con la incertidumbre de Mbappé, Neymar y la posible llegada de Ousmane Dembélé Los parisinos han renovado su plantilla tras la salida de Messi y Ramos con nombres como Asensio, Skriniar, Ugarte o Gonçalo Ramos

Arranca la temporada del Paris Saint Germain de Luis Enrique en medio del mar de dudas sobre el futuro de Kylian Mbappé, Neymar o la posible llegada de Dembélé al club galo. El técnico español debuta en la Ligue 1 este sábado a las 21:00 horas ante el Lorient en el Parque de los Príncipes con una plantilla cargada de novedades.

Sin Leo Messi y Sergio Ramos en las filas del club, el PSG ha tenido que renovar por completo el once. Skriniar abrió el mercado parisino al libre a principio del mercado tras no renovar con el Inter. Con él, también llegó para la zaga Lucas Hernández que abandonó el Bayern de Múnich a cambio de 45 millones de euros.

En la medular, Manuel Ugarte fue el fichaje más caro procedente del Sporting de Lisboa por 60 millones de euros. Fabián Ruiz y Carlos Soler son los elegidos de Luis Enrique para acompañar al uruguayo en el centro del campo. Donde mayor cambio se ha visto es sin duda en el ataque al pasar de Mbappé-Messi-Neymar al Vitinha-Gonçalo Ramos-Marco Asensio. El balear llegó tras haber finalizado contrato con el Real Madrid.

Ya no hay un PSG cargado de estrellas como solía acostumbrarnos, pero eso no significa que no vayan a incorporar a ninguna más, ya que Ousmane Dembélé que está a punto de convertirse en nuevo jugador parisino a cambio de 50 millones.

En lo que respecta al campeonato, el Olympique de Marsella de Marcelino García Toral es el que está llamado a disputarle el campeonato al PSG. El asturiano que debuta también este sábado a las 17:00 horas ante el Stade de Reims cuenta en sus filas con jugadores conocidos de la liga española como Aubameyang, ex del Barça, Kongodbia o Pau López.