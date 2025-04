La Ligue 1, un polvorín: "Los seguidores tuvieron la sensación de ser tomados por imbéciles"

¿Ha perdido atracción la Ligue 1? ¿Está el fútbol francés en un buen o mal momento? El París Saint-Germain es el club de Francia que, aparte de dominar el deporte galo en los últimos años, se ha afianzado como uno de los grandes de Europa. Una nueva liga en el bolsillo de los capitalinos pone de manifiesto los entresijos de una liga con varias problemáticas, deportivas e institucionales, que han sido noticia estos últimos meses, pese al buen hacer de sus equipos en las competiciones europeas.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) afrontaba esta temporada 2024-25 con el gran impacto de la salida de Kylian Mbappé del PSG al Real Madrid, lo que complicaba mucho vender el producto en todas las esferas. Se consiguió, a última hora, cerrar un acuerdo con DAZN para los derechos televisivos. Pero las cosas no salieron como esperaban entre líos legales y una disputa de ambas partes reclamando justicia.

"La Ligue 1 lleva años teniendo problemas con los derechos televisivos. Además de DAZN, no hay que olvidar el escándalo de Mediapro: la LFP había vendido gran parte de los derechos de la Ligue 1 a Mediapro para el periodo 2020-2024 por más de 800 millones de euros al año, pero todo se vino abajo. No sé si DAZN será un nuevo Mediapro pero en cualquier caso sentimos que hay muchas preocupaciones por parte de los clubes", explica Coralie Salle, periodista francesa colaboradora de medios como 'Le Parisien', 'Eurosport' o 'TNT Sports'.

DAZN SE DEFIENDE

Y llegó entonces la piratería: "Como resultado, muchas personas han recurrido a IPTVs o enlaces de streaming en otras plataformas. DAZN ha bajado varias veces sus precios y está haciendo todo lo posible para atraer espectadores (ahora, incluso han lanzado una oferta con un pase DAZN para todo el final de temporada a cambio de un menú de McDonald's). El número de suscriptores de DAZN se estima en 500.000 personas, por lo que no es rentable".

En este sentido, un respresentante de DAZN con el que se ha puesto en contacto este diario, explica que, conscientes que la LFP no puede acabar con este problema social ni influir en la ley, sí pueden hacer cabildeo, sobre todo el lo referente a la exclusividad, para evitar poder suscribirse y recibir la señal desde el país galo proveniente de otros operadores internacionales, también con comentarios en francés.

La LFP y el DAZN firmaron su contrato el 31 de julio de 2024, tan solo 15 días antes del inicio de la nueva Ligue 1 McDonald's, por lo que la difusión de este acuerdo y de los planes para poder disdrutar de la competición fueron limitados, tal como añade la entidad televisiva.

ESPAÑA, UN ESPEJO

DAZN asevera que la LFP no ha dado las facilidades necesarias a la plataforma o a sus periodistas para poder generar contenido interesante y atractivo para el público, en cuanto a contenido 'inside', cámaras dentro de los vestuarios, tecnología, etc., como sí tienen en otras competiciones. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con un portavoz de la LFP para añadir su visión, pero debido al proceso judicial han optado por no declarar.

"Vincent Labrune (Presidente de la Ligue de Football Professionnel) debe dimitir. Y eso podría permitir el regreso de Canal+, la emisora histórica de la Ligue 1, aunque a día de hoy ya no necesite la Ligue 1 para estar bien. Se tendrían que hacer reformas para que los clubes no se declaren en quiebra, o aplicar una cura de austeridad porque algunos de ellos pierden mucho dinero cada año. Lo que Javier Tebas está haciendo en España, controlando salarios y gastos de los clubes de La Liga, no está nada mal, en mi opinión", comenta Salle sobre una solución a corto o medio plazo.

AFICIÓN Y ARBITRAJES, OTRO GRAN PROBLEMA

Entre tanto, la Ligue 1 sigue amontonando problemas, también en el entorno de los terrenos de juego. Temas como los arbitrajes, con recientes quejas airadas de algunos presidentes como el de Pablo Longoria del Olympique de Marsella, se unen al ya eminente conflicto con los ultras, con episodios vergonzosos que continúan sucediendo, ya sean con agresiones o incluso incendios en las gradas, a los que la LFP aún no ha podido encontrar una solución.

"Francia tiene un gran problema con los aficionados y los hooligans. Hay muchas prohibiciones de viaje a los aficionados contrarios para evitar excesos, pero cada vez vemos más aficionados manifestándose contra su propio equipo", relata Salle.

En el que sí ha actuado la liga de forma contundente es contra de las quejas contra los arbitrajes: "Paulo Fonseca y Pablo Longoria fueron suspendidos durante mucho tiempo después de sus últimas acciones, pero el tema de los árbitros es igual en todas partes y no sólo afecta a la Ligue 1. Pasa lo mismo en España, donde los clubes se han opuesto a los árbitros con comunicados de prensa o entrenadores/cuentas de Twitter de clubes que también se han quejado".

A todo ello, los clubes también viven en el alambre. El principal ejemplo es el Olympique de Lyon, club histórico de la primera división francesa, que vive enterrado en deudas y con la amenaza de estar en la segunda división la próxima temporada si no consiguen resolverlas antes de final de la temporada. Es por eso que el futuro de la competición no parece muy esperanzador.

"Todavía no sabemos si el Lyon seguirá en la Ligue 1 la próxima temporada y también vemos que los clubes en lo más alto de la tabla son muy irregulares en sus actuaciones. Creo que el nivel de la Ligue 1 nunca ha sido tan bajo, aparte del PSG", analiza Salle.