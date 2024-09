La LFP, último paso para Mbappé y el PSG antes de ir a los tribunales

La LFP francesa ejerce este miércoles de juez en el litigio que mantienen PSG y Kylian Mbappé a cuenta de unos atrasos en el pago de salarios y primas al jugador. Abogados de ambas partes se reúnen hoy con la comisión jurídica del organismo futbolístico en un primer paso antes de acudir directamente a los tribunales.

El ahora jugador madridista remitió su caso a dicha comisión el pasado mes de agosto para tratar los atrasos que reclama al club parisino, unos 55 millones de euros. Una reclamación que se basa en unos acuerdos supuestamente firmados entre el 11 y el 12 de agosto de 2023 entre el presidente de la entidad Nasser Al-Khelaifi y Mbappé y que impugna la representación del futbolista, al entender que estos documentos nunca llegaron a oficializarse.

Según alega la representación de Mbappé, ambas partes llegaron en aquel momento a un acuerdo verbal que la abogada del delantero, Delphine Verheyden, remitió posteriormente al PSG. En dicho acuerdo Mbappé, que por esa época se encontraba apartado del equipo, propone ciertas condiciones, entre ellas, "reducir en 55 millones brutos las primas que se le abonarán durante la temporada 2023-2024 (correspondientes a la prima de fidelidad de 30 millones vinculada a los dos primeros años de su contrato y a la prima de fichaje de 25 millones), lo que supone un ahorro de más de 68 millones en las cuentas del club", entre otras. Así se desprende de unas cartas que publica hoy el diario 'L'Équipe'.

Mbappé y su entorno alegan que el supuesto acuerdo no tiene efecto alguno ya que no se llegó a enviar a la LFP en las fecha límite propuesta (el 14 de agosto de 2023) y ni siquiera llegó a ser fimado. Además, consideran que aunque hubiera sido así, los acuerdos no se cumplieron, ya que el galo no llegó a jugar con el equipo como se especificaba en el acuerdo verbal.

Visión contraria

Por su parte el club defiende que eso fue una decisión deportiva tomada por el técnico del equipo, Luis Enrique, y defienden la validez del acuerdo verbal entre jugador y presidente. Para ello, según informó 'L'Équipe', remitirán como prueba unas declaraciones del propio jugador del pasado mes de enero. "Todavía no he tomado mi decisión, pero con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi elección, conseguimos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los retos que tenemos por delante, que sigue siendo lo más importante. Mi decisión es secundaria", afirmó el delantero francés en unas declaraciones postpartido.

Será ahora la LFP la que deberá intentar tomar una decisión al respecto, antes de que el asunto acabe en instancias judiciales.