El presidente del conjunto francés pospuso su viaje a Qatar tras el acudir al Congreso de la UEFA El mandamás acabó muy enfadado tras la derrota del domingo contra el Lyon en la Ligue 1

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, está que trina. Tanto es así, que ha pospuesto su tradicional viaje a Qatar por el ramadán para regresar a París y tratar de gestionar la crisis del PSG. Este miércoles ha estado presente en el Congreso de la UEFA y tenía pensado desplazarse a su país, pero a última hora ha cambiado de opinión y ha decidido volar a la ciudad del amor.

'Le Parisien' informa que la última derrota contra el Lyon (0-1) enfadó muchísimo a Al-Khelaïfi. Tanto es así, que al término del encuentro y ante el espectáculo espantoso que había ofrecido su equipo, se desahogó en el móvil enviando mensajes incendiarios a sus hombres de confianza.

El mismo medio publica que al día siguiente repitió la jugada con Luis Campos, asesor deportivo del PSG, y entre ambos trataron de buscar soluciones para enderezar el rumbo del equipo. 'Le Parisien' asegura que no está descartada, incluso, la destitución de Christophe Galtier en el caso de que los resultados no lleguen en los próximos partidos. A Al-Khelaïfi no le temblará el pulso si tiene que echar a otro entrenador.