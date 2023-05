Kheira Hamraoui se marcha dolida del PSG

"Me voy con la cabeza en alto aunque mi experiencia en París ha sido la más dolorosa de toda mi carrera", escribió en redes sociales Desde su asalto por cuatro hombres a su regreso de una cena de equipo el pasado 4 de noviembre de 2021, su vida dio un vuelco total

Kheira Hamraoui, jugadora del Paris-Saint-Germain anunció en sus redes sociales que dejaba el club parisino después de que su contrato ha llegado a su fin. La internacional por Francia (39 internacionalidades) escribió un mensaje de despedida en las redes donde dijo haber tenido "orgullo y coraje" para terminar su contrato añadiendo que fue la página "más dolorosa de (su) carrera".

“Esta página, la más dolorosa de mi carrera, se acaba aquí. A pesar de esta etapa infernal en un club que me abandonó e hizo lo posible para que me fuera, he lidiado a diario con esta presión. Prometí que cumpliría mi contrato hasta el final y me voy con la cabeza bien alta”, escribía la futbolista.

Desde su asalto por cuatro hombres a su regreso de una cena de equipo el pasado 4 de noviembre de 2021, la vida de Kheira Hamraoui en el PSG dio un vuelco total envuelta en un torbellino de conflictos.

“He trabajado con orgullo y valentía. He dado absolutamente todo y he luchado al máximo en el campo por este club. Me he caído muchas veces, pero siempre me he levantado. Quiero agradecer a todos los que se han portado bien conmigo en estos dos años”, añadía en su comunicado.

Aminata Diallo, su compañera de equipo que conducía el automóvil durante el ataque, fue la principal sospechosa de ser la autora intelectual e incluso acusada el 16 de septiembre de 2022. Pero, parte del vestuario parisino, incluidos las jugadoras cercanas a Diallo, se habían vuelto contra Hamraoui, incluidas Kadidiatou Diani y Marie-Antoinette Katoto.

“Creo que he sabido devolver la confianza y el apoyo a quienes me lo dieron en su momento. Aún queda gente buena en este mundo de matones. Hasta siempre, PSG”.

Después de un altercado con Sandy Baltimore en abril de 2022, Hamraoui fue despedida al final de la temporada aunque sería reincorporada a finales de septiembre por Gérard Prêcheur, mientras que Katoto había hecho de su salida una condición para su continuidad. Aminata Diallo, por su parte, se fue al Levante.