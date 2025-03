Juma Bah: jugada maestra del City a Ronaldo

Este último mercado de fichajes invernal nos dejó varios highlights para el recuerdo. Uno de ellos fue, sin duda alguna, el fichaje de Abdulai Juma Bah, prometedor central del Real Valladolid, por el Manchester City. Seguramente, el movimiento más random, pues terminó prestado a un RC Lens que lamentaba la ausencia de Abdukodir Khusanov, que hacía escasos días que se había mudado a Mánchester. Su irrupción en Pucela estaba siendo brutal, pero nadie se hubiera imaginado jamás que Pep Guardiola perdería la cabeza por semejante futbolista.

El suyo, un escaparate que atraía a cualquiera: central sub-20 de las cinco grandes ligas con más duelos aéreos ganados, más intercepciones y menos veces regateado. O el segundo que más disparos bloqueaba y más duelos ofensivos ganaba. Nacido en Freetown (Sierra Leona) un 11 de abril de 2006, llegó al Real Valladolid el pasado verano en calidad de cedido, procedente del AIK Freetown. Su contrato, que finalizaba el próximo 30 de junio de 2025, incluía una opción de compra que el club ejerció el 1 de enero "para que los derechos federativos del central pasaran a pertenecer al Pucela bajo un nuevo contrato de mayor duración, y con mejores condiciones", según afirmó el club en un comunicado.

Juma Bah, irrupción descomunal en el Real Valladolid / X

El Manchester City tenía un plan entre manos: impedir que la de Bah fuese la venta más cara de la historia del Pucela y saliera por tan solo seis millones de euros. Existía cierto vacío legal que permitía no abonar esos 12 millones - si tuviera ficha de filial -. Ni los 30 'kilos' - con licencia de primer equipo - que pedía el Valladolid, que quería que firmara una nueva ficha desde su debut en Primera, pero su agente se negó. Al tener contrato de juvenil, 'solo' debían pagar seis millones por su traspaso.

"INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

Así, el sierraleonés rescindió su vinculación con el club blanquivioleta de forma unilateral, generando un revuelo que derivó en un comunicado por parte del Real Valladolid: "Abdulai Juma Bah y su agente comunicaron al Real Valladolid en la tarde de ayer su intención de romper unilateralmente el contrato que une a ambas partes. Hoy, el sierraleonés ha decidido no presentarse en su puesto de trabajo para el entrenamiento matinal. Por todo ello, el Club responsabiliza al futbolista del incumplimiento de sus compromisos contractuales, y ha solicitado a su departamento jurídico el inicio de acciones disciplinarias al respecto".

Juma Bah, prometedor central sierraleonés de 18 años / X

"El Club considera que tras la decisión del jugador se encuentra el Manchester City, perteneciente al City Football Group, que parece haber asesorado al jugador para que adopte esta vía que coloca al Real Valladolid en una situación de indefensión, después de haber rechazado recientemente ofertas económicas de una cuantía superior, más aún cuando el jugador que se encuentra en periodo legal protegido de etapa juvenil y, que en las últimas fechas se había negado a suscribir la licencia de jugador profesional, ya que ello conllevaba el automático incremento de su cláusula de rescisión", un 'dardo' al Manchester City.

UN 'MURO' QUE DESESPERÓ A DE ZERBI

Participaciones a cuentagotas y, seis jornadas después, al fin, le llegó su gran oportunidad: primera titularidad con el RC Lens. Ante ni más ni menos que el segundo clasificado en la Ligue 1, el Olympique de Marsella en el Vélodrome. Y se doctoró: noventa minutos, 12 despejes, cinco recuperaciones, 2/3 tackles ganados y portería a cero. El Aynaoui se vistió de héroe en el añadido para poner fin a una dinámica negativa de cuatro derrotas consecutivas para el cuadro norteño.

Juma Bah, imperial en su primera titularidad con el RC Lens / @RCLens

No se dejó intimidar por el escenario y 'secó' completamente a Amine Gouiri. Contundencia, rapidez y fiabilidad al corte. Una actuación imperial y muy bien valorada por parte de la prensa francesa, que destacó su juventud y personalidad durante el choque. De hecho, se convirtió en el jugar más joven en ser titular con los Sang et Or desde Kalimuendo en 2020. El Manchester City volvió a dar con la tecla.