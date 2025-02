El ídolo culé de Jonathan David: "Hacía feliz a la gente"

El futuro de Jonathan David es una incógnita. El canadiense acaba contrato con el Lille el próximo 30 de junio y parece no tener la más mínima intención de prolongar su contrato con los 'dogues'. El delantero saldrá al mercado y pretendientes no le van a faltar después de una temporada trufada de goles y asistencias.

A sus cualidades como referencia se le une su velocidad y potencia en banda, posición en la que usa su visión de juego para repartir tantos a sus compañeros. A pesar de no ser un 'killer' al uso, el norteamericano suma ya veinte dianas este curso y ha participado en nueve más con sus pases. Todo ello en 35 partidos con el Lille.

Saldrá al mercado

El canadiense concedió una entrevista a la revista 'Onze' en la que repasó su carrera, su futuro y la ilusión de disputar el próximo Mundial en casa. La Copa del Mundo tendrá lugar en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Jonathan David, a juzgar por sus palabras en el medio francés, está dispuesto a probar una nueva aventura y dar el salto a un club de mayor potencial. "Espero evolucionar, ser mejor jugador y estar en un club grande. No daré pistas sobre mi futuro. Todo el mundo lo sabrá a su debido tiempo, es decir, al final de la temporada. No haré comentarios antes de esa fecha. Lo primero que quiero es terminar bien mi temporada. Este final de campaña se presenta ilusionante, quiero jugar bien, ayudar al equipo. Y cuando termine se tomará y se anunciará la decisión", espetó el atacante.

Jonathan David, delantero del Lille / EFE

Ronaldinho, su ídolo

Uno de los clubes que se ha interesado en la contratación de Jonathan David ha sido el Barcelona. La posibilidad de firmar a un jugador a coste cero, tal y como está la economía azulgrana, le convierten en un futbolista apetecible. El delantero lanzó un guiño y confirmó que uno de sus ídolos de la infancia es un exculé: "Mi jugador favorito era Ronaldinho. Cuando era pequeño no pensaba en movimientos, tácticas, convocatorias, jugaba por instinto. Todo lo demás apareció con el paso de los años. Me encantaba Ronaldinho, pero él no era un goleador, era un tipo que se divertía en el campo, que hacía felices a los espectadores. Yo soy un futbolista diferente. Soy alguien más sencillo en el juego y disfruto marcando goles".

Canadá, objetivo octavos en el Mundial

Sobre la posibilidad de defender la camiseta de Canadá en el Mundial 2026, Jonathan David reconoció que es un reto "ilusionante" el hecho de disputar un evento de tal magnitud en su país: "No debería haber expectativas en Canadá para la próxima Copa del Mundo. Ya es una emoción jugar un Mundial en casa, delante de nuestras familias, nuestros amigos, en nuestro país. Hay que divertirse y disfrutar de este momento excepcional. Es algo que sólo puedes experimentar una vez. Y por supuesto, nos gustaría salir de la fase de grupos y llegar a los octavos de final".