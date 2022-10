Ibrahimovic: "La Ligue 1 tiene a las estrellas, pero no tiene a Dios"

El delantero sueco, que ganó 12 títulos nacionales con el equipo francés entre 2012 y 2016, aseguró que la presencia de Mbappé, Neymar y Messi "no es suficiente" El jugador del AC Milan no podrá jugar hasta el próximo año a causa de una operación en su rodilla izquierda que sufrió el pasado mes de mayo

Zlatan Ibrahimovic ha vuelto a hacer gala de su modestia. O de la altísima autoestima en la que se tiene todavía.

Según ha manifestado el delantero sueco, su salida del PSG en 2016 perjudicó al fútbol francés: "La liga francesa se está colapsando sin mí, ya no existe ningún tema interesante. Estoy seguro de que Francia me necesita, pero yo no necesito a Francia", declaró el futbolista de 41 años a Canal+.

El delantero sueco, que ganó 12 títulos nacionales con el equipo francés entre 2012 y 2016, aseguró que la presencia de Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi "no es suficiente" porque "no tienen a Dios".

Ibrahimovic, cuya retirada está próxima, no podrá jugar con el AC Milan hasta el próximo año a causa de una operación en su rodilla izquierda.

En su última temporada, sufrió varias lesiones que lo mantuvieron fuera de las canchas y por eso solo alcanzó a jugar 27 partidos, en los que anotó ocho goles.

Su último partido data del 22 de mayo, cuando el AC Milan venció por 3-0 al Sassuolo. Tres días después, fue intervenido quirúrgicamente con un período de recuperación de siete a ocho meses.