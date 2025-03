Greenwood genera dudas en Marsella

Mason Greenwood podría tener los días contados en el Olympique de Marsella. El que fuera delantero del Getafe arrancó la temporada como un tiro, pero su poca implicación y su falta de esfuerzo han provocado las críticas de su entrenador, Roberto de Zerbi, que le ha apartado del once en los últimos partidos.

Nadie duda de que la temporada de Greenwood está siendo excelente. El ex del Manchester United aterrizó en el Vélodrome en verano tras su etapa como cedido en el Getafe, donde sumó nueve goles y seis asistencias y se convirtió en el líder que necesitaba Bordalás para salvar al equipo.

El ahora internacional por Jamaica fichó por el Olympique de Marsella, que confiaba en que el atacante de tan solo 23 años recuperase el nivel mostrado en el Manchester United antes de ser acusado de intento de violación y agresión en enero de 2022.

Greenwood / Instagram

Greenwood arrancó la temporada por todo lo alto, con cinco goles en sus tres primeros partidos con el OM. El futbolista nacido en Inglaterra es el máximo goleador del equipo en lo que va de curso con 16 dianas. Quince de ellas las ha anotado en la Ligue 1, donde es el segundo máximo goleador, solo superado por Ousmane Dembélé (21).

Nadie puede tener más respeto por él que yo, pero espero más de él. Tiene que hacer más, porque lo que está demostrando actualmente no es suficiente Roberto de Zerbi — Entrenador del Olympique de Marsella

Sin embargo, pese a ser el líder del Olympique de Marsella, su actitud podría provocar su salida a final de temporada, según informa 'RMC Sport'. Roberto de Zerbi, técnico del cuadro francés, ya le ha criticado en las últimas semanas por su comportamiento: "Nadie puede tener más respeto por él que yo, pero espero más de él. Tiene que hacer más, porque lo que está demostrando actualmente no es suficiente".

Quiere recuperar la confianza

"Tiene que ser más constante, sacrificarse más y ser más decidido", añadió el preparado italiano. Tan grande es el enfado de De Zerbi con Greenwood que el técnico no dudó en dejarle en el banquillo en los dos últimos partidos del Marsella. Disputó 44 minutos ante el Lens (derrota por 0-1) y 27' frente al PSG (derrota por 3-1).

Sabedor de que su comportamiento en las últimas semanas no ha sido el adecuado, Greenwood -que no fue convocado por Jamaica- quiso regresar a los entrenamientos dos días antes de lo previsto durante este parón internacional, con el objetivo de realizar un esfuerzo extra para recuperar su mejor nivel y convencer a De Zerbi de que debe regresar al once titular del Olympique de Marsella.