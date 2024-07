Giro inesperado en el futuro de Aubameyang

Parecía que el futuro de Pierre-Emerick Aubameyang no iba a ser una incógnita. El gabonés es la referencia ofensiva del Olympique de Marsella, equipo con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, y todo apuntaba a que lo seguiría siendo de la mano de un técnico del nivel de Roberto De Zerbi. No obstante, todo puede esfumarse de golpe.

El gabonés, a los 35 años, ha demostrado que está mejor que nunca con 30 goles y 11 asistencias en 51 partidos, unos números de élite y que lo confirman como uno de los delanteros más letales de Europa.

Sorprendentemente, según informa 'Foot Mercato', el futuro de Aubameyang podría estar lejos de las cinco grandes ligas de Europa. No es ningún secreto que el gabonés es uno de los grandes deseos de la Arabia Saudí. De hecho, desde hace cuatro temporadas (incluido su paso por el Barça), algún club de la exótica liga ha ido tras él. Ahora, sería el Al-Shabab de Yannick Carrasco el que quiere hacerse con sus servicios.

¿RUMBO A ARABIA?

Según el citado medio, el agente de Aubameyang estaría cerca de llegar a un acuerdo con el club saudí, aunque el Olympique de Marsella no ha recibido ninguna oferta. La postura del club es la de no vender, ya que De Zerbi cuenta con el gabonés y lo considera clave en los primeros años de su proyecto. Por el momento, la directiva espera que Aubameyang aclare sus ideas temprano.

Aubameyang celebra un gol con el Marsella / EFE

En este sentido, el propio Aubameyang ha hablado abiertamente de la posibilidad de poner rumbo a una liga como Arabia Saudí, y siempre ha dejado muy clara su opinión. Antes de llegar a Marsella, una de las opciones que tenía era marcharse a Arabia Saudí como tantas estrellas hicieron el pasado verano.

"Allí estaba la oportunidad. Llegó la propuesta. Pero no quiero terminar mi carrera así por el jugador que fui, por la carrera que he tenido, no puedo aceptar irme con un fracaso. No quiero arrepentirme mañana, por muy grande que sea el cheque", detalló sobre su decisión. ¿Habrá cambiado de opinión?