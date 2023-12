Galtier acude a juicio para declarar por comentarios racistas

Christophe Galtier acudió este viernes al tribunal penal de Niza para declarar en el juicio tras ser acusado de acoso y racismo. El ex entrenador de Niza y PSG, que ahora reside en Qatar para dirigir al Al-Duhail al comienzo de la temporada, prestó declaraciones por sus comentarios principalmente contra jugadores musulmanes de los que calificó como “falsos y distorsionados” ante el juez.

Antes de que llegara su turno, el seleccionador francés escuchó los detalles del caso, incluida la lectura del ya tristemente célebre correo electrónico de Julien Fournier, el exdirector de fútbol del Niza que inició el asunto, así como extractos seleccionados que se extendieron durante más de una hora.

En dicho correo electrónico, Fournier afirma que Galtier le habría expresado que el equipo "no podía tener tantos negros y musulmanes" y veía necesario "limitar al máximo el número de jugadores musulmanes". Fournier, contra quien Galtier presentó una denuncia por difamación, así como contra dos periodistas que divulgaron este correo electrónico, no asistieron al juicio de este viernes. Aunque su abogado estaba en la sala, optó por no presentarse como parte civil.

“La mayoría de los testigos se enteraron del incidente por la prensa y tienen poco que contar. Nunca me han informado de ningún problema", aseguró el presidente del OGC Niza, Jean-Pierre Rivère, a los agentes de policía. Las tensiones eran deportivas, casi personales. Por lo que a mí respecta, se trataba de un conflicto entre dos hombres (Galtier y Fournier), que fue escalando con el tiempo”, concluyó el presidente del club.