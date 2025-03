Francia se vuelca con sus colegiados tras los ataques del Marsella: "No toques a mi árbitro"

Francia, como en otros países cuando se acerca el final de temporada, ha puesto los focos en sus árbitros. En ese país, destaca la crítica feroz del Olympique de Marsella a través de su presidente, Pablo Longoria, que les acusó de "corrupción". Al dirigente marsellés, la Ligue 1 le sancionó con 15 partidos por sus críticas al sistema arbitral, y este sábado, el diario francés L'Équipe ha dedicado su portada a los colegiados y a las presiones que reciben por parte de los clubes. "Hay una necesidad urgente de apoyo. ¡No toques a mi árbitro!", titula el rotativo.

En páginas interiores, la editorial de Vincent Duluc es aún más contundente contra la actitud del presidente del OM: "¿Por qué, después de que el mundo muestra que esta gente no habla ni razona, cómo pueden imaginarse que tienen derecho a donar esta imagen del fútbol francés y a seguir haciéndonos pasar vergüenza? Es hora de que en este tema, al menos, sean unánimes y decidan guardar silencio".

"Hay un debate posible en el arbitraje francés, pero no a nivel de nuestros árbitros, sino a su gestión política y a la falta de transparencia en la gestión de su clasificación, una vieja objeción de hace treinta años que sería hora de solucionar", continúa. "No hay deporte sin árbitros. No son poco necesarios, son absolutamente indispensables."

Sobre este tema han hablado con el periódico L'Équipe varios colegiados, entre ellos Jérémie Pignard: "Todos nos solidarizamos con Jérémy Stinat (árbitro de Auxerre-Marsella). El Presidente del Marsella se metió con nuestra familia, los árbitros. Polémicas siempre hay y a veces solo hay errores. Pero cuando ocurre lo que ha pasado este fin de semana, y sobrepasan límites como la vida privada (amenazas de muerte, pinchazos en los coches), y todos quedamos en shock".

Y el propio Stinat, implicado en toda esta controversia, también participa en el debate: "Me siento completamente capacitado por hacerlo, como estaba capacitado para arbitrar en Auxerre, pese a todo lo que se dijo la semana pasada. Al igual que alguien que cae de un caballo, hay que volverse a montar enseguida. Tengo plena confianza y estoy en plena posesión de mis medios. No tengo problema en arbitrar otro partido del Marsella. Tenemos una vida en la que desde que entramos en un terreno de juego nos convertimos en árbitro. Como si tuviéramos otro uniforme, otra piel".

En todo este escenario, l'Équipe informa que los árbitros franceses, a través del Sindicato de Árbitros de Élite amenazan con una huelga su ocurre "un nuevo atentado a su vida privada, metiéndoles en peligro, a ellos o a sus familiares".

Para finalizar, L'Équipe hace una valoración de los arbitrajes en otros países en la actualidad, entre los que se encuentra España:

Alemania: un paso hacia la afición

"En la Bundesliga las polémicas en torno al arbitraje son menos frecuentes que en los últimos años. Aunque todavía existen y algunos clubes como el Borussia Dortmund y su director deportivo Sebastian Kehl denuncian regularmente la falta de claridad en el arbitraje debido al uso del VAR, una medida que ya se ha puesto en marcha en la liga alemana durante un tercio de los partidos está dando sus frutos. Tras ver las imágenes, el árbitro comunica a los espectadores su decisión de forma clara y precisa en una fracción de segundo a través de su mini micrófono. Si bien al principio el silbato sonaba cada vez más fuerte con cada decisión, ahora los aficionados parecen apreciar cada vez más este enfoque destinado a reducir las polémicas".

Inglaterra: prudencia y pedagogía

"En Inglaterra, presidentes y propietarios llevan mucho tiempo guardando silencio, no queriendo perder la oportunidad de vender un club o de una recapitalización espectacular. No se habla de juegos de azar, de arbitraje. Sólo los entrenadores presionan a los árbitros, con mucha prudencia para no verse amenazados por una suspensión por parte de la Federación. El más ofensivo sigue siendo Mikel Arteta, que reivindica el derecho a "criticar con respeto al arbitraje", situándose él mismo sobre una balanza, que cae regularmente del lado malo. Con esta prudencia, Inglaterra suma transparencia y pedagogía: una vez al mes, el árbitro Howard Webb habla con Michael Owen en la página web de la Premier League sobre seis o siete decisiones polémicas de las últimas jornadas".

España: una reforma del sistema que viene

"No hay un fin de semana de LaLiga sin que el arbitraje esté en el centro de debates y polémicas. Esta temporada, las tensiones y las recriminaciones han aumentado considerablemente tras los errores de bulto cometidos por los jueces españoles. Parecen quejarse de su falta de consistencia y de la abrumadora poca uniformidad en sus decisiones. Bajo la presión mediática y especialmente del Real Madrid, la Federación Española, LaLiga y el Comité de Arbitraje han reconocido que el arbitraje se había vuelto problemático y, tras una reunión de crisis con los clubes en febrero, habían previsto una reforma del sistema que debía tener lugar al final de la temporada. La falta de transparencia también es señalada por los clubes, pues sólo se hacen públicas las conversaciones entre el árbitro y el VAR, revisadas en el monitor por el árbitro central."

Italia: a prueba con el VAR a petición del técnico

"La Serie A se convirtió en el primer Gran Campeonato en instalar el VAR en 2017-2018. Las polémicas en torno al protocolo de su uso tardan años en resolverse. Desde el año pasado, la Asociación Italiana de Árbitros explica las decisiones, buenas o malas, en el marco del programa “Open VAR” retransmitido en DAZN. El domingo, Antonio Damato, responsable técnico e los árbitros, volvió a admitir dos grandes errores durante la última jornada: penaltis señalados a favor de Udinese y Parma por el árbitro de campo, que los árbitros del VAR tuvieron que corregir. La solución más efectiva es utilizar el VAR bajo demanda, permitiendo a los entrenadores tener esa posibilidad de forma limitada durante un encuentro. La Federación Italiana de Fútbol se puso en contacto con la IFAB para experimentar esta fórmula en Italia."