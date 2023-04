Facundo Medina se disculpa por las duras palabras a Mbappé

En el canal de Twitch del programa argentino 'Son Aviones', el central argentino del Lens aseguró que "si me pasa Mbappé, tendrá que venir una ambulancia a recogerlo" Este sábado, el PSG se enfrentará precisamente al Lens, su perseguidor más inmediato en la lucha por el título de la Ligue 1. Les separan seis puntos a falta de ocho jornadas

El pasado lunes, Facundo Medina, defensa central del Lens francés y uno de los referentes del equipo, concedió una entrevista en vivo al canal argentino 'Son Aviones', de la plataforma Twitch. En ella, repasó la actualidad del equipo y dejó una frase que ha retumbado por media Europa en la previa del partido decisivo de este fin de semana frente al PSG.

A la pregunta de cómo frenaría a jugadores como Leo Messi o Kylian Mbappé, el argentino aseguró que para él "es difícil marcar a Leo porque tengo miedo de hacerle daño. Si me pasa y se escapa, lo agarro y lo beso pidiéndole que me dé un abrazo". Sin embargo, refiriéndose al astro francés, afirmó en tono de broma: “Él también es difícil de marcar, pero tú me conoces. Si me pasa Mbappé, tendrá que venir una ambulancia a recogerlo...".

Con el paso de las horas, el internacional con la albiceleste tuvo que disculparse por sus palabras en una publicación en su Instagram. En ella aseguraba que "fue un comentario en tono de humor y sacado de contexto". Además, concluía diciendo que "jamás actuaría de esa forma con un colega, y menos con alguien que respeto, ya que no refleja mis valores como persona y profesional".

Lo cierto del caso es que este sábado a las 21:00 horas, el PSG recibirá en el Parque de los Príncipes al Lens, su perseguidor más inmediato. El conjunto entrenado por Christophe Galtier está seis puntos por encima de los de Franck Haise, y podría dejar medio encarrilada la liga en caso de conseguir la victoria.