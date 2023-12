Expediente Asensio en París

El atacante balear apenas suma ocho minutos desde que se recuperó de su lesión en el pie Luis Enrique cuenta con múltiples opciones en la zona ofensiva, lo que limita el protagonismo de Asensio

La luz de Marco Asensio comienza a apagarse en París. El atacante balear aterrizó en el PSG durante el pasado mercado de fichajes en busca de los minutos que no encontraba en el Real Madrid, y el posterior anuncio de Luis Enrique, uno de sus grandes valedores, como técnico invitaba a pensar que había dado el paso correcto.

Así fue hasta la llegada del primer parón de selecciones. Asensio volvió lesionado a la disciplina parisina, y su proceso de recuperación se alargó más de lo esperado. El esperado regreso a una convocatoria no se produjo hasta el pasado 24 de noviembre, dos meses y medio después de sufrir una contusión en el pie en el duelo internacional ante Georgia.

El balear, sin embargo, no disputó un solo minuto en la goleada del PSG ante el Mónaco (5-2). La no participación de Asensio pudo entenderse como una medida de precaución, ya que el partido estaba más que controlado, pero la situación no mejoró lo más mínimo en los dos siguientes partidos.

Ante el Newcastle en Champions, Luis Enrique recurrió a Asensio para tratar de revertir el resultado adverso, dándole entrada en el minuto 82. Ante el Le Havre, en cambio, volvió a ver el partido íntegramente desde el banquillo. En total, apenas 8 minutos en los últimos tres compromisos del PSG.

Todavía es pronto para juzgar su situación, ya que es probable que no se encuentre al 100% y Luis Enrique opte por no arriesgar. Lo que es innegable es que Asensio tiene una competencia feroz en las posiciones de ataque. Antes de la lesión había actuado mayormente como 'falso 9', zona en la que también actúan, aunque desempeñando un rol diferente, Mbappé, Gonçalo Ramos y Kolo Muani.