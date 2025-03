Estrasburgo, el baby team del Chelsea

En una Ligue 1 dominada por un Paris Saint-Germain imparable, asoma la cabeza un 'filial' que, a este ritmo, jugara competición europea la temporada que viene. Se trata del RC Estrasburgo, séptimo clasificado con 43 puntos en 26 jornadas, que tiene una plantilla cargada de 'bebés' que pertenecen a un gran equipo de la Premier League.

El equipo dirigido por Liam Rosenior, además de ser uno de los más divertidos de toda Francia, puede presumir de haber alineado al once inicial más joven del campeonato en 25 jornadas de 29 disputadas. Son la plantilla más joven de las cinco grandes ligas europeas. De los titulares habituales, el mayor es un Djordje Petrovic (1999) que aterrizó en el club el pasado verano en calidad de cedido por el Chelsea, que buscaba soluciones inmediatas a su overbooking insostenible.

Liam Rosenior, entrenador del RC Estrasburgo / Estrasburgo

Su Estrasburgo no pierde un partido de liga desde el 2 de febrero contra el Stade Rennais (1-0) y solo contabiliza dos derrotas y dos empates en 2025. El resto, todo triunfos (9). La edad media del equipo es de 22,6 años, pero la del once inicial habitual 21,4, el más joven de toda la competición, con considerable diferencia. El capitán, Habib Diarra, tiene 21 años. Andrey Santos (20 años), también ha llevado el brazalete esta temporada en tres ocasiones.

Liderados por un Emanuel Emegha (22 años) espectacular, el Estrasburgo cuenta con futbolistas muy interesantes y con mucho futuro como Valentín Barco (20 años), Andrey Santos (20 años), Félix Lemaréchal (21 años), Sebastian Nanasi (22 años), Guéla Doué (22 años) o Diego Moreira (20 años). Sin duda, un grupo muy joven, dinámico, entretenido y que está demostrando que la teórica falta de experiencia no está limitando los resultados.

¿Y a quién se debe todo eso? ¿Tanto el éxito sobre el campo como la juventud de su plantilla?. En gran parte, al Chelsea. El Estrasburgo forma parte de la estructura del grupo que posee el equipo blue, es decir, que el equipo francés pertenece al inglés, por lo que en Londres 'usan' al cuadro galo como si fuera un 'filial'.

Andrey Santos, una de las perlas del Estrasburgo / Estrasburgo

Sin ir más lejos, hay dos jugadores cedidos por el equipo dirigido por Enzo Maresca en el Stade de la Meinau y otro traspasado: Djordje Petrovic, Andrey Santos y Diego Moreira (2 millones de euros). Los tres son piezas clave para Rosenior, que cuenta con una plantilla extremadamente joven.

Familia del Chelsea

En marzo de 2022, el expropietario del Chelsea, el empresario ruso Roman Abramovich, fue sancionado por los gobiernos occidentales en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en 2022. Como resultado, la Premier League expulsó a Abramobvich y le obligó a vender el club.

El oligarca ruso Roman Abramovich, en una imagen de archivo. / EP

El 25 de mayo de ese año, el gobierno británico aprobó la adquisición por parte de BlueCo, grupo liderado por Todd Boehly, a razón de 4250 millones de libras. Cinco días después, el resto de organizaciones implicadas aprobaron la transacción.

Todd Boehly, propietario del Chelsea / EFE

No obstante, no sería el único club de fútbol por el que se interesaría BlueCo. En junio de 2023, el consorcio citado añadió el RC Estrasburgo a su cartera después de adquirir casi el cien por cien de la entidad francesa. Según The Guardian, pagaron unos 75 millones de euros, aunque los detalles nunca fueron revelados. Ahora, es otro gran ejemplo del impacto de la multipropiedad en el deporte rey.