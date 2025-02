El divertido comunicado oficial de un club francés... ¡sobre Cristiano Ronaldo!

Las redes sociales dan mucho juego con los 'troleos' y las bromas sobre fútbol. El último en unirse a esta dinámica ha sido el FC Versailles, equipo francés de la ciudad de Versailles, donde se encuentra el famoso castillo perteneciente a la familia real francesa, actualmente compitiendo en Championnat National, la tercera categoría del fútbol francés.

El FC Versailles, del que es copropietario el piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly, ha salido al paso de unos cómicos rumores que negaban un supuesto retiro de Cristiano Ronaldo con la camiseta del club francés, y ha decidido lanzar un comunicado oficial.

El escrito, muy corto, podía leer en la web oficial del club:

"Comunicado oficial: Cristiano Ronaldo.

¿Eres tonto, o qué?"

El tuit ha tenido múltiples reacciones elogiando el sentido del humor del equipo francés. Además, Cristiano no es un futbolista demasiado querido en Francia, tras sus pasadas declaracioens sobre el nivel de la Ligue 1 en la eterna comparación con Leo Messi. “La Liga saudí es mejor que la Ligue 1. En Francia solo existe el PSG, el resto está acabado. Si no me creen, intenten correr con 39 o 40 grados y compruébenlo”, había llegado a decir el portugués.

En los últimos años, el Versailles ha sido un equipo con mucho seguimeinto en sus redes sociales por su innovación y belleza en las equipaciones del equipo y en sus presentaciones de las mismas, algo que le ha llevado a abrirse a la afición internacional.

Actualmente, el FC Versailles se encuentra en la 15ª plaza del Championnat National, a un punto del FC Villefranche-Beaujolais, que marca la decimocuarta posición. Solo dos clubes están por debajo en la tabla, el Nimes Olympique y el LB Châteauroux.