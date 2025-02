París podría estar muy cerca de volver a vivir un derbi entre dos equipos de la capital francesa, algo que no sucede desde finales de los años 80. Y es que el Paris FC, equipo de Segunda División, ocupa actualmente la segunda plaza de ascenso directo a la Ligue 1, a tan solo tres puntos del líder (Lorient) y con dos puntos de ventaja sobre el tercer clasificado (Metz). Además, en caso de ascenso, podría disputarse el derbi más cercano de Europa, con permiso del Inter-Milan.

El Paris FC, que hasta ahora disputaba sus partidos en el Stade Sébastien Charléty, anunció hace un par de días un cambio de estadio para la próxima temporada. "En los próximos meses, el recinto Jean-Bouin se convertirá en uno de los bastiones deportivos de la capital, albergando tanto partidos de rugby del Stade Français Paris como partidos de fútbol del Paris FC", comunicaba el club. "Stade Français Paris y Paris FC han anunciado que han llegado a un acuerdo que convertirá a Jean-Bouin en el estadio del Paris FC desde el inicio de la temporada 2025-2026 y al menos hasta 2029, siendo naturalmente el Stade Français el club residente y principal usuario", añadía el texto.

La gran curiosidad es que el Estadio Jean-Bouin se encuentra situado literalmente enfrente del Parque de los Príncipes, es decir, a escasos metros del feudo del Paris Saint-Germain. Si el Paris FC logra mantener la buena dinámica en la Ligue 2 y terminar ascendiendo a la máxima división del fútbol francés, no solo se crearía un partido de máxima rivalidad en la capital, sino que tendría lugar el derbi entre dos equipos con la menor distancia en cuanto a sus estadios se refiere en las grandes ligas europeas. Sin contar, claro, el Inter-Milan en Italia, pues ambos clubs comparten instalaciones.

Además, el PSG recuperaría así un partido ante un equipo de su misma ciudad, algo que no vive desde 1989, cuando PSG y Racing Club de France se encontraron en la Ligue 1. A pesar de no haber compartido rivalidad con la entidad presidida por Al-Khelaïfi, el Paris FC aspira a plantarle cara el próximo año al mejor equipo de Francia. Respaldada por la familia Arnault y por el grupo Red Bull, la entidad pretende alcanzar una Ligue 1 que no disputa desde hace más de 40 años, concretamente desde 1979.