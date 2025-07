La cruda realidad de Pogba: más lejos que Ansu

"Mi sueño es ver a mis hijos celebrar uno de mis goles con un dab", desveló un visiblemente emocionado Paul Pogba en su presentación con el AS Monaco. "Es muy raro verme llorar así", aseguró tras la firma de su contrato. Le vino todo de golpe: la suspensión por dopaje, las lesiones... pero afirmó estar lleno de energía para recuperar su mejor nivel sobre los terrenos de juego. Eso sí, "con paciencia". Consciente de que no será capaz de ayudar al equipo al 50%, no quiere correr riesgo alguno. "Si me hago caso, puedo estar en el campo mañana, pero voy a escuchar al club", bromeó.

Dos años alejado del césped. Del chute de adrenalina que produce entrar en contacto con el esférico. Competir. Y lo cierto es que hubo momentos difíciles, en los que pensó que "se acabó". Pero su familia no le soltó la mano: "Paul Pogba no ha muerto", trasladó hace un año a 'Sky Sports'. Y logró fichar por un club: un AS Monaco que también pretende rescatar a Ansu Fati.

"No tengo fecha de regreso"

No será, precisamente, un camino de rosas. Su inactividad es evidente. Pese a llevar meses y meses poniéndose a tono, reveló que "no tengo fecha de regreso". De hecho, tan solo pudo dejar caer que la entidad monegasca le había diseñado un programa específico, "solo para mí". Su cuerpo sufrió los efectos colaterales de su suspensión, pues necesita recuperar esa chispa e intensidad para competir en la élite.

Como buen novato, tuvo que subirse a una silla e interpretar una canción - "Spider" de Gims y Dystinct - frente al resto de sus compañeros. "Es un placer estar aquí y volver al fútbol, especialmente con este grupo. Espero que este año solo haya felicidad y trofeos. Haré todo lo posible para darles esa alegría", manifestó. El centrocampista, que firmó hasta 2027, se encuentra concentrado en Inglaterra junto al resto de la plantilla, siguiendo dicho programa de acondicionamiento físico personalizado. Cabe recordar que su último partido oficial fue en septiembre de 2023.

Precaución

Adi Hütter hizo 'F5' de su situación - y de la de Ansu Fati - tras el cómodo triunfo en el primer encuentro de la pretemporada ante el Coventry City: "Siguen trabajando sus músculos y haciendo ejercicios físicos. No podemos comparar su recuperación. Creo que Ansu está un poco más cerca del equipo, pero necesitamos aumentar su carga de trabajo. En las últimas semanas en Barcelona, no ha jugado mucho. No ha podido entrenar como debería, así que estamos intentando que recupere la forma para que pueda ser competitivo. No tiene sentido traerlo de vuelta, ya que corre el riesgo de lesionarse con la fatiga que ya presenta. Estamos siendo cautelosos con ambos jugadores", garantizó.

Ansu Fati tendrá que esperar para debutar con el Mónaco / AS Mónaco

Aún no han tocado balón, pero "cada vez están más cerca". "Seguirán entrenando en interiores, pero a veces con balón. A Paul Pogba le haría especial ilusión disputar el primer partido del curso ante Le Havre, su club de origen, pero habrá que ver cómo progresa física y mentalmente.