Aubameyang, decisión tomada

Pierre-Emerick Aubameyang está más fuera que dentro. Pese a tener contrato con el Olympique de Marsella hasta el 30 de junio de 2026, todo indica que el ariete gabonés de 35 años saldrá del Vélodrome rumbo a un retiro dorado.

30 goles y 11 asistencias en 51 partidos durante la temporada 2023-24 plasmaron que el ex del Barça está más que preparado para cualquier reto. Se empeñó en demostrar que la edad es simplemente un número y se destacó sin opción a debate como uno de los delanteros más letales en Europa.

Por ello, el Olympique de Marsella contaba al cien por cien con él para liderar el proyecto del recién llegado Roberto De Zerbi. Evidentemente, el técnico italiano también estaba encantado de poder disfrutar de sus goles, aunque todo apunta a que deberá de buscarse un sustituto de garantías para la punta de ataque.

Aubameyang no deja de recibir elogios en Marsella / EFE

Según informó 'Foot Mercato' hace unas semanas, el futuro de Auba podría estar lejos de las cinco grandes ligas europeas. El gabonés siempre ha sido un objto de deseo del fútbol saudí y tal como explicaron el Al-Shabab de Yannick Carrasco mostró mucho interés para sumarlo a su proyecto. Tal como informó el medio citado, el Olympique de Marsella no recibió ninguna oferta y decidió esperar a que el futbolista aclarase sus ideas.

AL AL-QADISIYAH DE MÍCHEL

Sin embargo, el mismo medio, a través del periodista especializado en la actualidad del equipo marsellés, Guillaume Tarpi, asegura que el futbolista ha tomado la decisión de poner rumbo a Arabia Saudí, pero al Al-Qadisiyah dirigido por Míchel, con el que se espera que se llegue a un acuerdo en las próximas horas.

Una decisión un tanto sorprendente teniendo en cuenta sus palabras hace cosa de un año sobre la posibilidad de recalar a la exótica liga. Antes de firmar por el Olympique de Marsella, Arabia tentó a Auba para poner fin a su carrera. "Allí estaba la oportunidad. Llegó la propuesta. Pero no quiero terminar mi carrera así por el jugador que fui, por la carrera que he tenido, no puedo aceptar irme con un fracaso. No quiero arrepentirme mañana, por muy grande que sea el cheque", detalló sobre su decisión.

La salida de Aubameyang sería un duro golpe para el club, ya que tanto la directiva como el entrenador, Roberto De Zerbi, lo consideran una pieza clave de cara al curso 2024-25. ¿Conseguirán hacerle cambiar de opinión?