Los dos ases en la manga del PSG para convencer a Mbappé

El PSG, con argumentos para la continuidad de Mbappé La prematura eliminación en la Champions es lo único que podría dar un giro radical a los acontecimientos

El Paris Saint Germain no tirá la toalla con Kylian Mbappé y cree disponer de argumentos para convencer al delantero a que firme su renovación con el equipo parisino.

Y es que dentro de menos de un mes, como ya ocurriera en 2021, el jugador será libre de negociar con el equipo que quiera toda vez que su contrato expira en junio de 2024.

El PSG quiere que siga pese a todos los altibajos que ha habido en su relación y por ello su renovación se está trabajando de forma sutil. No hay prisas y las conversaciones se retomarán en el primer trimestre del próximo año.

El presidente Al Khelaïfi se guarda dos ases en la manga con los que podría persuadir a Mbappé para suscribir un acuerdo de renovación: los Juegos Olímpicos y el hecho de poder convertirse en el máximo goleador de la historia, por consiguiente el mejor jugador, de la Ligue 1, uno de los pocos récords que le quedan por batir.

Ya en 2021, Qatar le ofreció un contrato jamás visto en el fútbol europeo, con el objetivo de que acudiera al Mundial de 2022 como jugador del PSG. Ahora no hay Mundial pero en el horizonte están los Juegos, que se disputan en París, a pocos kilómetros de su lugar de nacimiento, Bondy.

Mbappé quiere conseguir el oro para Francia, por lo que el PSG es consciente de que podría usar esta baza para no ponerle ningún impedimento de que vaya como abanderado de la selección francesa (únicamente podrán ir seleccionados tres jugadores sub 23, siempre y cuando los clubes, al no ser fecha FIFA, acepten ceder a sus jugadores).

La Champions, de nuevo factor clave

Además,s Mbappé se colocó este domingo por primera vez entre los diez máximos goleadores del campeonato francés, con 179 dianas y con tan solo 24 años, puede llegar a convertirse en el máximo goleador histórico de la Ligue 1, récord que ostenta el argentino Delio Onnis, que anotó 299 goles. Mbappé necesitaría un mínimo de cinco temporadas más en Francia para superarlo.

La renovación de Mbappé se decidirá a partir del próximo año. Pero la eliminación en la Champions podría dar un giro a los acontecimientos, ya que una de las razones por las que renovó en 2021 fue la de que le dieran un equipo de garantías para llegar lejos en Europa.