Antoine Kombouaré: "Si Messi se marcha del PSG, me alegraría. Nos lo merecemos"

El exjugador y exentrenador del PSG se posiciona a favor del astro argentino Kombouaré considera que el club no ha gestionado bien el 'caso Messi' ni a nivel mediático ni a nivel deportivo

Si hay alguien que sabe lo que se cuece en el PSG es Antoine Kombouaré. El actual técnico del Nantes ha pasado media vida en el Paris Saint-Germain, primero como jugador y luego como entrenador. Como alguien con conocimiento de causa, no ha dudado en dar su opinión sin pelos en la lengua sobre el 'caso Messi'.

Parece que hace mil años: fue antes de la era 'Ancelotti' y también antes de que Al-Khelaifi se hiciese con la propiedad del club. A pesar de ello, si hay alguien que lleva el PSG en el corazón es él. Sin embargo, el francés ha criticado sin ningún tipo de miramiento el trato que está recibiendo Leo en París, que califica como "un linchamiento".

"Me da igual lo que pase, eso es problema del PSG. Yo estoy enamorado del jugador. No deberíamos tocar a Messi, pase lo que pase. Es vergonzoso cómo estamos echándonos encima de una persona. Si se marcha, me alegraría mucho, nos lo merecemos", afirma rotundamente.

Para Kombouaré, Messi es el mejor del mundo, una joya que en París no están sabiendo explotar ni disfrutar: "Si tuviera a Messi le diría: 'Quédate arriba y no defiendas nunca. Cuando tengamos el balón te lo daremos. Quiero verte jugar, divertirte, brillar'. Pero ésa es sólo mi opinión como fanático del juego que soy".

La afición del PSG alega un bajo rendimiento del astro argentino como motivo de las críticas. Sin embargo, Messi, que ya entrena con el equipo tras la suspensión de empleo y sueldo por su viaje a Arabia Saudí, sigue siendo uno de los mejores de las 5 grandes ligas. Sin ir más allá, esta temporada ha logrado anotar 20 goles y ha repartido 19 asistencias, estadística que lo corona como uno de los jugadores más diferenciales del mundo.